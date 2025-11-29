ハイアット セントリック 銀座 東京は、「あまりん ストロベリー アフタヌーンティー」を12月1日から2026年2月15日まで提供する。

埼玉県産ブランド苺のあまりんをはじめとする多様な苺を主役にした。スイーツはあまりんのショートケーキ、雪の結晶型のチュイルを添えた苺タルト、本物の果実のような形の苺ムース、苺パンナコッタ、苺シュークリーム、苺とラズベリー寒天とミニモンブラン、スタンダード限定のあまりんのパブロバ、プレミアム限定のあまりんの苺ミルクスノードームパフェで、セイボリーはクラムチャウダーと苺とビーツのサラダ。苺とマンゴーをベースに、フレーバーティーとアールグレイをブレンドしたモクテル「Bubbly Snow」も用意する。プレミアムプランは1日6組限定で、窓際ソファー席を確約する。

場所は3階レストラン「NAMIKI667」。提供時間は、スタンダードが正午から午後6時半までの3時間制、プレミアムが正午から6時までの2部3時間制、ナイトアフタヌーンティーは午後6時から9時半までの90分制。料金はスタンダードが6,958円から、プレミアムが8,223円から、ナイトアフタヌーンティーは6,072円。税・サービス料込。