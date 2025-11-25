ウルトラヒーローズEXPO／GiGO東京ドームシティでウルトラグッズをGET！
「ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル」の開催を記念した、GiGO東京ドームシティ限定企画が開催される。
☆ウルトラヒーローズEXPOのイメージ画像をチェック！（写真4点）＞＞＞
年末年始恒例のウルトラマンシリーズの人気イベント「ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ」は、最新テレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』より、ウルトラマンオメガや出演者が登場する大迫力のライブステージ、ウルトラヒーローとの記念撮影やグッズ販売などを楽しめるウルトラファン必見のイベント。
このたび「GiGO東京ドームシティ」において、2025年12月26日（金）より「ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ」の開催を記念し、GiGO東京ドームシティ限定のキャンペーンが実施されることが発表された。
2025年12月26日（金）〜2026年1月12日（月・祝）の期間で行われる「マストバイキャンペーン」では、GiGO東京ドームシティのクレーンゲーム機に500円投入で、「ウルトラヒーローズEXPO 2026 オリジナルステッカー（全8種）」がランダムで1枚プレゼントされる。
そして2025年12月26日（金）〜2026年1月4日（日）の期間、GiGO東京ドームシティ店頭には大きなウルトラマン立像が展示されることも決定！
遊びに来た記念にぜひ一緒に写真撮影してみてはいかがだろうか。
また、キャンペーン開催を記念して、GiGO公式Xでリポストキャンペーンを開催。
期間中、GiGO公式Xアカウントをフォローのうえ、対象の投稿を｢リポスト｣していただいた方の中から、抽選で3名様に｢ウルトラヒーローズEXPO 2026 ステッカーコンプリートセット（全8種）｣がプレゼントされる。
リポストキャンペーンの応募期間は2025年11月25日（火）〜12月25日（木）まで。
（C）円谷プロ
（C）GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.
