ニトリが発売した「スマホ毛布」が布団から出られなくなると話題だ。



【写真】休日があっという間に終わりそう

布団の中でスマホを触る時間が何より楽しい、という人も多いのではないだろうか。しかしそんな人々が冬に悩むのは、背中や腕の冷え。「もっと快適に布団から出ずスマホを触ってダラダラしたい！」という声に応えてニトリが今年発売したスマホ毛布が、"ダメ人間製造機"だとSNSで話題になっている。株式会社ニトリホールディングス広報部、大阪捺々さんに詳しく話を聞いた。



―― 一体どんな商品なんでしょうか。



大阪：毛布から手や腕を出してスマホ操作すると身体が冷えてしまうという声が多く寄せられていました。そこで、スマホユーザーが快適に過ごせる新しい毛布「スマホ毛布」を2023年に開発したんです。そのまま寝てしまっても毛布に包まれたまま眠れ、横になっても毛布がはだけにくい、今までにない使い心地を実現しました。



――今年進化したポイントは？



大阪：より首元にボリューム感をもたせて暖かくなりました。さらに今年はお客様の声にお応えし、手元においておきたい小物をすっきり収納できる便利なポケットを新たに追加。スマホやリモコンなど、必要な物を手元に収納可能です。



――こだわったポイントは？



大阪：ユーザーの意見を聞き、便利さを追求するため新たに付けたお腹のポケットですね。あたたかさも追及したので、今年は袖付きかつ、2025年の当社のNウォームシリーズ中で最も高い保温性と即暖性のある素材、ダブルスーパーを使用しました。



――実際に使用した社員のみなさんの感想は？



大阪：「毛布にくるまったままスマホをいじれるのが最高。ポケットにリモコンも入れてだらだら過ごすのが幸せ。」「ちょっとかけただけでも凄く暖かい。寝落ちしても朝まではだけず、あったかくて最高」など、虜になる社員が多いです。



――スマホ毛布にプラスして、最強に快適に過ごすオススメの方法はありますか？



大阪：小説など、本をポケットに入れることもできるので、本当に動く必要がなくなります。お菓子やスポーツ新聞なども用意して過ごす休日は最高ですよ！



◇ ◇



SNSでは「これが欲しかったんだよ！」「布団から出たくない欲求、完全勝利」「寝ながらゲームできて最強」「ダメ人間ぷりが加速しそう」などの反響が集まった。買ったら冬眠確実の、インドア派の最強冬アイテムになりそうだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）