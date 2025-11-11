aimerfeel×クロミの冬コラボ♡親子で楽しむふわもこルームウェアコレクション

ソックコウベが運営する人気ランジェリーブランド「aimerfeel（エメフィール）」から、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とのコラボ商品が登場しました♡親子や友達とおそろいで楽しめる「ストレッチボアセット」と、SNS映え抜群の「クロミ刺繍フリースセット」の2タイプがラインナップ。見た目の可愛さはもちろん、素材にもこだわり、冬のおうち時間をあたたかく包み込むスペシャルなコレクションです♪

aimerfeel×クロミのふわもこルームウェア登場

なめらかでもっちりとしたソフトボア素材を採用した「クロミ ストレッチ ソフトボア 長袖 上下セット」は、大人サイズとキッズサイズの2種類を展開。

大人用は価格6,930円（税込）、サイズS・M・L。子供用は価格6,160円（税込）、サイズ110cm・130cm。どちらもパープルとチャコールグレーの2色展開です。

裏起毛仕様で内側までふんわりあたたかく、リラックスタイムにもパジャマにもぴったり。締め付け感のないゆったり設計で、親子でリンクコーデを楽しめるのも魅力です♡

クロミの刺繍がキュートなフリース上下セット

冬らしいふわふわの「クロミ フリース上下セット」は、軽くてあたたかいフリース素材を使用。バックには大きなクロミの刺繍が施され、思わず写真を撮りたくなる可愛さです。

カラーはチャコールグレーとパープルの2色展開。サイズはS・M・L、価格は8,580円（税込）。おうちでのリラックスタイムはもちろん、ワンマイルウェアとしても活躍します♪

別々に着てもおしゃれに決まる万能アイテムです。

おそろいで過ごす、あたたかい冬時間♡

クロミとaimerfeelが贈るこのコラボシリーズは、デザイン性と快適さを両立した特別なルームウェア。おうち時間をもっと心地よく、自分らしく楽しむためのアイテムが揃います。

ふんわり素材に包まれて過ごす冬のひとときは、まるでお気に入りのキャラクターと一緒にリラックスしているような心地よさ。

この冬は、aimerfeel×クロミのルームウェアで、毎日の時間をもっとハッピーに過ごしてみませんか？