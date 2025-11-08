【ルイ・ヴィトン バッグ】柔らかな輝きをまとう新作「アルマ」と「カプシーヌ」

ルイ・ヴィトンのアイコンバッグ「アルマ」と「カプシーヌ」に、上品さとモダンな輝きを融合させた新作が登場しました。柔らかなモノグラム・アンプラント レザーを使用したアルマ、そしてバイカラーのインフィニティ・チェーンをまとったカプシーヌ。それぞれのバッグが纏うパリのエレガンスは、持つ人のスタイルに永遠の気品を与えます。今季のルイ・ヴィトンが贈る、芸術的な一品をチェックして。

永遠のクラシック「アルマ」に新たな表情を

アルマ BB

LOUIS VUITTON

アルマ PM

LOUIS VUITTON

1934年に登場した「スクワイア」をルーツに持つアルマは、ルイ・ヴィトンの中でも時代を超えて愛されるバッグ。

今回の新作「アルマ BB」（404,800円）と「アルマ PM」（431,200円）は、上質なカウハイドレザーにモノグラム・アンプラントをあしらい、柔らかく上品な質感に仕上げました。

シグネチャーのキーベルとパドロックがエレガントな印象を添え、ゴールドカラーの金具がクラシカルな輝きを放ちます。デイリーにもフォーマルにも寄り添う万能なバッグです。

旅の荷物がぐっと軽く♡グンゼの新ブラ「エアヴェールブラ」で叶える快適トラベル

「カプシーヌ」から、インフィニティがきらめく新作が登場

カプシーヌ MINI

LOUIS VUITTON

LOUIS VUITTON

カプシーヌ EW MINI

LOUIS VUITTON

カプシーヌ BB

LOUIS VUITTON

カプシーヌ MM

LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンの象徴的なバッグ「カプシーヌ」には、今季ジュエリーのような輝きを放つ“インフィニティ・チェーン”が登場。

「カプシーヌ MINI」（1,017,500円）、「EW MINI」（1,171,500円）、「BB」（1,100,000円）、「MM」（1,204,500円）の4サイズ展開。

それぞれにトリヨンレザーとガルバナイズド加工を施したバイカラーの金具を採用。ソレイユ技法で仕上げたLVイニシャルとモノグラム・フラワーが、角度によって異なる光を放ちます。

ハンドルやストラップを付け替えれば、日常から夜のお出かけまで多彩な表情を楽しめます♡

メゾンの美学が息づく、モダンエレガンスの極み

LOUIS VUITTON

「カプシーヌ MM」（1,204,500円）は、1854年にルイ・ヴィトンが初めて店舗を構えた“ヌーヴ・デ・カプシーヌ通り”にちなんで名付けられたバッグ。

モダンなネイビーのトリヨンレザーに、バイカラーのチェーンが凛とした女性らしさを際立たせます。フラップを内側に入れればシンプルに、外に出せばクラシカルに。

ひとつのバッグでスタイルを自在に変えられるのも魅力です。メタリックな輝きが、昼夜を問わずあなたの装いを格上げしてくれるでしょう。

ルイ・ヴィトンのバッグが叶える、上質な自分時間

柔らかく、そして力強い存在感を放つルイ・ヴィトンの新作バッグ。アルマのクラシカルなフォルムと、カプシーヌのモダンなチェーンが織りなすコントラストは、まるで現代を生きる女性たちのよう。

洗練とエレガンスを兼ね備えたそのデザインは、ただのバッグではなく“自分らしさ”を映すアートピースです。

新しい季節、心ときめくルイ・ヴィトンとともに、一歩先の美しさを纏ってみませんか？