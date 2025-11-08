【ルイ・ヴィトン バッグ】柔らかな輝きをまとう新作「アルマ」と「カプシーヌ」
ルイ・ヴィトンのアイコンバッグ「アルマ」と「カプシーヌ」に、上品さとモダンな輝きを融合させた新作が登場しました。柔らかなモノグラム・アンプラント レザーを使用したアルマ、そしてバイカラーのインフィニティ・チェーンをまとったカプシーヌ。それぞれのバッグが纏うパリのエレガンスは、持つ人のスタイルに永遠の気品を与えます。今季のルイ・ヴィトンが贈る、芸術的な一品をチェックして。
永遠のクラシック「アルマ」に新たな表情を
アルマ BB
LOUIS VUITTON
アルマ PM
LOUIS VUITTON
1934年に登場した「スクワイア」をルーツに持つアルマは、ルイ・ヴィトンの中でも時代を超えて愛されるバッグ。
今回の新作「アルマ BB」（404,800円）と「アルマ PM」（431,200円）は、上質なカウハイドレザーにモノグラム・アンプラントをあしらい、柔らかく上品な質感に仕上げました。
シグネチャーのキーベルとパドロックがエレガントな印象を添え、ゴールドカラーの金具がクラシカルな輝きを放ちます。デイリーにもフォーマルにも寄り添う万能なバッグです。
「カプシーヌ」から、インフィニティがきらめく新作が登場
カプシーヌ MINI
LOUIS VUITTON
LOUIS VUITTON
カプシーヌ EW MINI
LOUIS VUITTON
カプシーヌ BB
LOUIS VUITTON
カプシーヌ MM
LOUIS VUITTON
ルイ・ヴィトンの象徴的なバッグ「カプシーヌ」には、今季ジュエリーのような輝きを放つ“インフィニティ・チェーン”が登場。
「カプシーヌ MINI」（1,017,500円）、「EW MINI」（1,171,500円）、「BB」（1,100,000円）、「MM」（1,204,500円）の4サイズ展開。
それぞれにトリヨンレザーとガルバナイズド加工を施したバイカラーの金具を採用。ソレイユ技法で仕上げたLVイニシャルとモノグラム・フラワーが、角度によって異なる光を放ちます。
ハンドルやストラップを付け替えれば、日常から夜のお出かけまで多彩な表情を楽しめます♡
メゾンの美学が息づく、モダンエレガンスの極み
LOUIS VUITTON
「カプシーヌ MM」（1,204,500円）は、1854年にルイ・ヴィトンが初めて店舗を構えた“ヌーヴ・デ・カプシーヌ通り”にちなんで名付けられたバッグ。
モダンなネイビーのトリヨンレザーに、バイカラーのチェーンが凛とした女性らしさを際立たせます。フラップを内側に入れればシンプルに、外に出せばクラシカルに。
ひとつのバッグでスタイルを自在に変えられるのも魅力です。メタリックな輝きが、昼夜を問わずあなたの装いを格上げしてくれるでしょう。
ルイ・ヴィトンのバッグが叶える、上質な自分時間
柔らかく、そして力強い存在感を放つルイ・ヴィトンの新作バッグ。アルマのクラシカルなフォルムと、カプシーヌのモダンなチェーンが織りなすコントラストは、まるで現代を生きる女性たちのよう。
洗練とエレガンスを兼ね備えたそのデザインは、ただのバッグではなく“自分らしさ”を映すアートピースです。
新しい季節、心ときめくルイ・ヴィトンとともに、一歩先の美しさを纏ってみませんか？