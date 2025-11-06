【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年11月10日〜11月16日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月10日〜11月16日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では相手をよく知って動きましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
普段あまり取らない行動を取ったり、いつもなら避けるような選択をしていきます。そうすることで好転させられることがあって、それは今後も役立つ経験になるでしょう。仕事や公の場では悪い人達にスキを見せないように頑張っていきます。少し悔しがらせることができるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
相手に合わせたアプローチができれば、仲が深まったり進展も可能です。ただし、世間でよくある方法や誰かのアドバイスを間違って受け入れると、いつも以上に良くない流れになるでしょう。シングルの方は、自己完結しやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が真剣な話を嫌う時です。
｜時期｜
11月14日 自信を見せる ／ 11月16日 動揺してしまう
｜ラッキーアイテム｜
自転車
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞