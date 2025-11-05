Ｆ１の強豪レッドブルで来季去就が未定の角田裕毅（２５）が契約更新する道筋が見えてきたと専門メディア「ＢＥＹＯＮＤ ＴＨＥ ＦＬＡＧ」が報じた。

レッドブルと姉妹チームのレーシングブルズではマックス・フェルスタッペン（オランダ）以外の来季ドライバーが未定で最終決定はアブダビ・グランプリ（ＧＰ）前になる見込みだ。同メディアは「角田は明るい兆しを見せているものの、それだけでは現シートにとどまるには十分ではない」と伝えた。

その上で「フェルスタッペンが５連覇を達成するという期待は依然として強い。彼一人で成し遂げるのは容易ではないが、角田が素晴らしいパフォーマンスを連発すれば両者にとってプラスになる」とし「マクラーレンの両ドライバー（ランド・ノリス、オスカー・プアストリ）はお互いに競り合っているため、角田がコース上でディフェンダーに転向すれば順位に大きな影響を及ぼす可能性がある」という。

年間王者争いで１位ノリスが３５７ポイントで２位のピアストリが１点差で追う展開。さらに３位フェルスタッペンはトップと３６点差となっている。同メディアは「２０２１年のアブダビＧＰで（当時レッドブルの）セルジオ・ペレスが優れたディフェンスを見せたが、角田が同様のパフォーマンスを見せれば、フェルスタッペンにも同じ結果をもたらすかもしれない」と指摘していた。