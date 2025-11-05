あまりにも可愛すぎて飼い主さんから溺愛されている猫さん。ソファでくつろぐ姿も癒やし要素満載で、飼い主さんはさらに悶絶してしまったそうです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で6万再生を突破し、「えー無理ー♡♡」「めちゃ可愛いやん」「かわいすぎてむり、、」といったコメントが寄せられました。

【動画：『ソファでくつろぐ子猫』を見ていると…】

短足ミヌエットのカゲトラくん

TikTokアカウント「カゲトラ♂ ミヌエット」に投稿されたのは、ソファで思いのままにくつろいでいるミヌエットの「カゲトラ」くんの姿。この日、飼い主さんがカゲトラくんの様子を確認すると、ソファでまったりくつろいでいたといいます。

ただでさえつぶらな瞳と短い手足が可愛すぎるカゲトラくん。そんなカゲトラくんがソファでまったりしながら見つめてきたそうで、飼い主さんも思わず「可愛すぎて無理…！」と思ったのだとか。カゲトラくんの上目遣いは、確かに反則級の可愛さです…！

くつろいでいるだけで可愛さ爆発

可愛さ爆発のカゲトラくんにメロメロになる飼い主さん。そんな飼い主さんをさらにメロメロにさせるかのように、ソファの端までよちよち歩いてきて、コロンと寝そべりながら見つめてきたそう。もうこれは、自分が可愛い存在だということを認識しているのでしょう。

寝転がったり、寝返りをうったり。ソファでまったり楽しみながら、時々飼い主さんを見つめてきたというカゲトラくん。何時間でも見ていたくなるほど癒やされ、いつの間にか心をガッチリと鷲掴みされていました。カゲトラくんの魅力、恐るべしです！

「のび～！」のポーズも可愛すぎる

たくさんの可愛い姿を見せてくれたカゲトラくんですが、最後に両手を全力に伸ばす「のび～！」も披露してくれたとのこと。最初から最後までずっと可愛らしくて、飼い主さんが「可愛すぎて無理」となってしまうのも分かるような気がしました。

投稿には「確かに可愛すぎてムリ。よちよち歩きが可愛すぎてムリ」「仕草だけでなく白とグレーの毛並みのバランスも可愛い」「うわ～こんな可愛い猫ちゃん居たら毎日仕事行くの無理」「画面越しでもやられるのに、実物はしぬて♡」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「カゲトラ♂ ミヌエット」では、カゲトラくんが「へそ天」で熟睡する様子やゲームに興味津々な様子など、悶絶必至の可愛い姿が投稿されています。

カゲトラくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

