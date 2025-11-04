立憲民主党は３日、党幹部が各地を訪れ、聞き取った有権者の意見を国会の質疑などに反映させる取り組み「ここからはじまる――聞く・つなぐ・変える」を始めた。

党勢低迷から抜け出せない中、次期衆院選に向け、支持拡大につなげたい考えだ。

「自治体任せの段階ではない。国として何ができるのか。代表質問の項目に加えさせてもらう」

野田代表は山形市内で開いた有権者らとの対話集会で、クマ被害対策の強化を訴える出席者にこう応じ、４日の衆院代表質問で取り上げる考えを示した。集会に先立って視察した畜産農家が所有する牛舎では、飼料価格の高騰が話題となり、野田氏は「頂いた声をつないで、（政府を）動かしていくことに徹していきたい」と記者団に強調した。

読売新聞社が１０月２１〜２２日に行った緊急全国世論調査では、立民の政党支持率は６％で、伸び悩みが続く。党幹部は「これまで聞きっぱなしだった有権者の声を政策に反映させたい」としており、この日の対話集会は野田氏の講演に比べ、出席者との質疑応答により多くの時間が割かれた。

寄せられた意見は今後の国会審議や議員立法などで活用を図る考えで、安住幹事長もこの日、福岡市の街頭で、「自民党と１対１で頑張れるのは立憲民主党だけだ」と訴えた後、有権者と触れ合った。

来年３月までに全都道府県で開催する予定で、野田氏は「いつ衆院解散があってもおかしくない。てこ入れが必要な現職や、新人のところを優先していく」と記者団に語った。