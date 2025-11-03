髪と心にやさしい♡タングルティーザーの新作ブラシ「エクストラ ジェントル」が登場

まるで魔法のように髪を解きほぐす英国発のヘアケアブラシブランド「タングルティーザー」から、新モデル「エクストラ ジェントル」が登場します。抜け毛や切れ毛など“大人髪ならではの悩み”に寄り添うこのブラシは、やさしく髪を整えながらも仕上がりの美しさを叶える新構造が魅力。やさしさと機能性を兼ね備えたブラッシング体験で、日々のヘアケアがもっと心地よくなるはずです。

タングルティーザー「エクストラ ジェントル」ブラシの特徴

「エクストラ ジェントル」は、ブラッシング時の摩擦や引っ張りを最小限に抑えるよう設計された特別なブラシです。

両サイドを広く、中央を密集させた新構造により、絡まりを無理なく解きほぐしながら髪を中央に集め、美しいシルエットへ導きます。

やさしく梳かせるのに、ツヤのある仕上がりも両立。抜け毛や切れ毛が気になり始めた大人髪を、安心してケアできます♡

やさしさ×仕上がりを両立したこだわり設計

タングルティーザーの長年の研究によって生まれたブラシ配列が、髪への負担を大幅に軽減。物理的アプローチで「髪を守りながら整える」新しいヘアケアを提案します。

ソフトなブラシ構造で頭皮にもやさしく、毎日のブラッシングがリラックスタイムに変わるほど快適です。

さらに、アメリカの美容誌『Allure』が発表する国際的な美容賞「2025 Allure Tools Best of Beauty Award」を受賞し、その実力が世界的に評価されています。

3色のカラーバリエーション＆発売情報

カラーはユーカリグリーン、コーラルピンク、カモミールイエローの3色展開。どれも心をやさしく彩る柔らかなトーンです。

価格は2,970円（税込）。さらに、プラス385円（税込）で名前を印字できる「お名入れタングルティーザー」サービスも登場♪

予約は2025年10月30日（木）正午より公式オンラインストアにて受付を開始し、11月6日（木）から全国のバラエティショップなどで順次販売されます。

髪にも心にも寄り添う新しいブラッシング習慣を♡

「エクストラ ジェントル」は、ただ髪を整えるためのツールではなく、自分をいたわるための小さな贈り物のような存在。

髪の健康を守りながら、心まで軽くしてくれる“やさしさ設計”のブラシで、毎日のケアタイムが特別な癒しの時間に。

タングルティーザーが提案する新しいヘアケア習慣で、あなたの髪にやさしい未来を届けてみませんか？