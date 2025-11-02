ソフトバンク・前田悠が大先輩からアドバイスを仰いだ新フォームで来季の飛躍を目指している。

今季は7月13日の楽天戦でプロ初勝利を挙げたが、9月末に左肘関節クリーニング術を受けて戦線離脱。手術後に背番号41を受け継いだ千賀（メッツ）にも相談し、負担の少ない投球フォームに取り組んでいる。「（リリースの時に）腕を一直線にして（球を）放せたら肩、肘を使わずに体全体でボールに（力を）伝えられます」。

リハビリは順調で12月中の投球練習の再開を見据えている。この日は10メートルまで距離を伸ばしたスローイングを行い「10メートルでも“良い感覚だな”というのがありました。100％で投げた時にもそれができれば、良い球がいくのだろうなと思います」と手応えをつかんでいた。

前田悠は昨年12月に千賀が東京で行っていた自主トレに3日間参加している。「尊敬する人です。相談させてもらうこともある。9割が技術でたまに考え方とか」。今オフも先輩右腕からスキルを吸収したい意向だ。

来季の目標はシーズン通して1軍で投げ抜くこと。高校1年から感じていた左肘の不安はもうない。新フォームを自分のものにして先発ローテーション入りに名乗りを上げる。（昼間 里紗）