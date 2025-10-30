トヨタが新たな「カローラ」を世界初公開！ “若者向け”スポーティデザインの「4ドアクーペ」に大進化！ 純ガソリン車も想定の「次世代コンセプトモデル」をJMS2025でお披露目

まず第一印象で「“カッコいい”と思ってもらえる」デザイン

東京ビッグサイト（東京都江東区）を会場に開催されている「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」では、注目のコンセプトカーも多く展示されています。

なかでも、トヨタが先日発表した5ブランドプロジェクトの中でサプライズ登場をした「カローラ コンセプト」も展示され,注目を集めています。

トヨタは今回のJMS2025において、新しいブランド戦略としてダイハツを含むトヨタグループの5つのブランドを再定義しました。

その5ブランドプロジェクト発表の中で流された「TOYOTA」企業CMの最後に、サプライズで登場したのがカローラ コンセプトでした。

歴代モデルの、どちらかというと保守的なイメージがあったカローラとは一変し、かなりスポーティなスタイルを備えていたのが大きな特徴です。今回のJMS2025では、実車が世界初公開されました。

カローラ コンセプトは若いユーザーをターゲットとし、現在はどちらかというと不人気ジャンルとなってしまった「セダン」にもう一度興味を持ってもらうことを目標のひとつとして生まれたものといいます。

その狙いは、まず第一印象で“カッコいい”と思ってもらえるようなデザインにあります。

そのため、非常に低く短いボンネットや非常に傾斜したフロントガラス、そして大径のホイールなどが目を惹くものとなっていました。

フロントフェンダーには「充電口」と思しき切り欠きがあり、その横には充電状況を知らせるディスプレイも備わっていることから、このカローラ コンセプトは「BEV（バッテリーEV：電気自動車）」であるようにも思えます。

しかし世界の多くの国と地域で愛されるグローバルモデルのカローラだけに、BEVはもちろん、HEV（ハイブリッド車）やPHEV（プラグインハイブリッド車）、そしてICE（純ガソリンエンジン車）と、さまざまなパワートレインを搭載することを前提にしていると、会場の開発担当者は話します。

ということで、この低く短いボンネットの中には、エンジンの搭載も予定されているというから驚きです。

またインテリアの狙いについて同開発者は、いままでのクルマはどの座席でも平等な快適性を基本として開発していたところ、カローラ コンセプトにおいては各座席に特化した特徴を与えているのだと説明します。

運転席は、運転に集中できるような環境とし、助手席はリラックスして座れるようにあえて助手席の前にモニターを設置。後部座席ではゆったりとした乗車体験ができるようにされていると話します。

一見すると、斬新さが目に付くカローラ コンセプト。しかし当然ながら、従来のカローラユーザーを置いてきぼりにするようなことはしていないところがさすが。

例えば、サイドウインドウのベルトラインを前下がりにすることで、視界を確保して運転しやすくするなど、スポーティな見た目だけでなく細かな配慮がなされているのも見逃せません。

※ ※ ※

今回世界初公開された新カローラについて開発者は、「あくまでコンセプトモデルで、このままのスタイルの次期カローラが登場するというものではない」といいます。

しかし、これまでカローラに慣れ親しんだ世代だけでなく、新たな若いユーザーも欲しいと思える、今回のような精悍で斬新な“新型”カローラが登場すれば、セダンの復権も夢ではないかもしれません。