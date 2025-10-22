21日に発足した高市早苗首相（64）が率いる新内閣で、小野田紀美氏（42）が経済安保担当相に抜てきされた。これを受けて、安倍晋三元首相が、亡くなる前日にXにつづった「最後の投稿」がネット上で話題になっている。

安倍元首相が銃撃によって倒れたのは22年7月8日。最後のX投稿はその前日の7日だった。

「自民党公認のみで戦い抜く小野田紀美候補。厳しい闘い、彼女の鋼の信念に会場は燃えました。日本を守り抜く小野田紀美候補に力を！宜しくお願いします」

当時、参院選岡山県選挙区で立候補していた小野田氏の演説を応援する写真を添えて、エールを送っていた。

それから約3年後、小野田氏が経済安保担当相に就任したことで、「最後の投稿」には「安倍さん！小野田紀美さん閣僚になったよ！」「小野田さんの熱き信念が実りましたよ」「天国から見守ってあげてください」「涙が出た」「私の小野田紀美推しはここから始まりました」などのコメントが寄せられた。

小野田氏は総裁選では高市氏陣営のキャプテンを務めた。父は米国人、母は日本人で米イリノイ州シカゴ生まれ岡山県育ち。2016年参院選岡山選挙区に自民公認で初当選。22年の参院選では公明党からの支援を受けないことを表明しながらも圧勝したことから、“岡山のジャンヌ・ダルク”とも呼ばれた。