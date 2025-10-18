なぜ日本の観光戦略は失敗するのか…「ニセコ」成功の鍵は”完璧主義”ではなく”見切り発車”の精神にあり

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

観光リテラシーが高い富裕層

海外を含めた富裕層の特徴として、金融リテラシーが非常に高いことと同様に、観光リテラシーも非常に高いことが挙げられる。実際に保有金融資産の投資経験があり、株式、不動産など各自に得意分野や思い入れのある分野がある場合も多い。同じように、実際に世界各国の観光地やリゾート地に滞在し、さまざまな体験や経験を通して、観光・レジャーマーケットにも精通している。

長年の経験や体験により、ノーフリーランチも理解している。つまり、よりよい商品やサービスに対しては対価を支払う。無料ではそれ相応の価値やサービスしか受けられないことを経験則としてよく理解しているのだ。このため、富裕層向けビジネスにおいて、目先の利益や囲い込みを優先した無料のサービス提供などは、むしろ逆効果といえる。

富裕層が集まる観光地には富裕層でないマスリテール層も集まってくる。逆にマスリテール層がメインの観光地に、富裕層が集まることはない。

観光ビジネスとは、観光客数を集めることではない。むしろ、いかに少ない観光客で収支を成立させ利益を出すかが重要だろう。富裕層や外国人を優先するのは、当然一人当たりの利用金額が大きいためだ。もちろんすべての観光ビジネスがそうすべきだということではない。さまざまなビジネスモデルや考えがあるべきだ。しかし、観光ビジネスがボランティア事業ではないのであれば、利益を生むためには「選択と集中」が必要であり、公益事業的経営から脱皮すべきだ。

目的化するセグメント分析

官主導、地元自治体主導の観光策やリゾート計画だと、卓上のこうあるべき論や、調査やアンケートやイメージなどから始まり、デメリットやリスクも考え、結局、総花的で「幕の内弁当」のような施策となり、肝心の需要が置き去りにされて、失敗するケースがほとんどだ。いつまでも勉強ごっこと資料収集ばかりしないで、実需を生む営業をし、収益を生む仕事にフォーカスすべきであり、まずは見切り発車すべきだ。

走りながら考え、実践しながら修正してきたのが、まさにニセコの軌跡だ。行政を筆頭に日本の観光当事者には、事なかれ主義や完璧主義の弊害から、見切り発車をし、走りながら修正するという、スピーディーに顧客ニーズに応えるスタイルが著しく欠けているのではないだろうか。

観光ビジネスにおいても、アンケートやマーケティング、コンサルティングといった手段そのものが目的化しているケースが散見される。ビッグデータの活用などデジタル化対応を含め、もちろんすべてを否定するわけではない。特に、中間所得者層を含むマスリテール対応としては、有効性が高い手法といえる。しかし富裕層や高所得者層向けにおいては、仮に潜在的なニーズや属性が明らかになっても、実際に富裕層顧客が訪問し、収益化できるかどうかは別問題だ。

マスリテールビジネス以上に、富裕層ビジネスでは、観光リテラシーの高い富裕層側にイニシアティブがあり、彼らのニーズに観光事業者側ができる範囲でスピード感をもって最大限に応えていくのが基本的なビジネススタイルになるからだ。あくまで、富裕層ニーズ・ファーストということだ。

そのためにも、観光事業者側が、少なくとも富裕層の関心事に興味をもつことが必要になろう。ラグジュアリーブランドに学ぶために、ブティックやショールーム、5つ星ホテルのラウンジを訪ねてみる、富裕層が多く住む土地、人気を集める観光地などを訪問してみるなど、実際に訪ねて体験してみることも、地道ではあるが必要となろう。

