【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年10月20日〜10月26日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年10月20日〜10月26日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『自力で行動していきます』


｜総合運｜　★★★☆☆


自分の人生を自分でちゃんとさせていきます。「人任せにしている場合ではない」という気持ちが強くなってくるでしょう。仕事や公の場ではこれまで思い描いていたことや準備をしてきたことを進めていきます。それを見た周囲の人達にバカにされることもありそうです。

｜恋愛運｜　★★★☆☆


良い意味で「委ねよう」という気持ちになれるようです。相手に対しても状況に対しても、自分の良い所を見せるより任せてしまう方がまとまると考えるでしょう。シングルの方は、相手を立てることが上手な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの愛の重さに応えようとしています。

｜時期｜


10月25日　新展開　／　10月26日　思いが通じる

｜ラッキーアイテム｜


ミントグリーン

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞