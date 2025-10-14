リーグ優勝決定シリーズ第1戦

【MLB】ブルワーズ ー ドジャース（日本時間14日・ミルウォーキー）

ブルワーズは13日（日本時間14日）、本拠地でドジャースとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に臨んだ。日本のファンも注目する一戦。ネット上では帽子のマークが「秘密結社っぽい」と注目するファンも。現在のマークは、2020年に復活したものだった。

今季、両リーグ最多の97勝をマークし、ナ・リーグ中地区首位でプレーオフに出場したブルワーズ。本拠地ミルウォーキーはビール醸造が有名で、醸造者「ブルワー（brewer）」がチーム名の由来となっている。

現在のマークは過去（1978年〜1993年）にも使われており、球団50周年の2020年に復活。現在のマークはグラブに収まるボールを表現しただけではなく、イニシャルのbとmが組み合わされている。青木宣親氏らが在籍した時期はイニシャルのMに麦穂があしらわれたデザインだった。

ブルワーズのマークについてX（旧ツイッター）では「ブルワーズのマークがパーデンネンにしか見えない」「ブルワーズのロゴが秘密結社ぽくて好き」「ブリュワーズのロゴかわいい」「マーク可愛いしキャップ欲しい」といった声があがっていた。（Full-Count編集部）