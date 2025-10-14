「電話での会話には向かない内容」

ウクライナ国営通信などによると、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１３日の記者会見で、１７日にワシントンを訪れて米国のトランプ大統領と会談すると明らかにした。

米国が検討している巡航ミサイル「トマホーク」の供与などを議論する予定だ。

ゼレンスキー氏によると、訪米では、対露圧力を強化するための「ウクライナの防空と長距離攻撃能力」が主な議題になるという。

１１、１２両日にトランプ氏と電話会談を行ったゼレンスキー氏は、ウクライナが必要とするトマホークの数量などを説明した。電話での会話には向かない内容があるとして対面で会うことになったという。

トランプ氏は、長距離攻撃が可能なトマホークを供与すれば紛争をエスカレートさせるとの懸念から、用途をウクライナに確認する考えを示している。トランプ氏は１３日、パレスチナ自治区ガザの和平に向け、訪れたイスラエルの国会での演説で「ロシアを片付けなければならない。ロシアに焦点を当てよう」と語った。

トマホークの供与について、ロシアはドミトリー・ペスコフ大統領報道官が「極めて深刻な懸念」を表明するなど反発している。