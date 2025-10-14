「内角高めに速球を全力で投げる。そうすれば外角が使えるようになる」

【MLB】ブルワーズ ー ドジャース（日本時間14日・ミルウォーキー）

ブルワーズのパット・マーフィー監督は13日（日本時間14日）、ドジャースとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦前に記者会見を行い、打者・大谷翔平へ徹底対策していくと語った。

大谷はフィリーズとの地区シリーズで18打数1安打の打率.056、本塁打なしと完璧に封じ込まれた。フィリーズはクリストファー・サンチェス、ヘスス・ルザルド、レンジャー・スアレス、マット・ストラームと徹底して左の好投手をぶつけ、大谷封じに成功した。マーフィー監督はどう見たのか。

「あの3人（サンチェス、ルサルド、スアレス）は誰でも苦戦するよ。あれを『大谷が打ててない』とは思わない。ただ、うちとしては当然、できるだけ左投手をぶつけたい。特に球速95マイル以上の左腕のツーシームは、多くの左打者にとって難しいからね」

早速、この日の第1戦では左腕アーロン・アシュビーがオープナーとして先発する。160キロに近い剛速球とカーブで空振りを奪うリリーバーだ。

「どんな偉大な打者も攻略法は同じだ。ベーブ・ルースでもそうだった。内角高めに速球を全力で投げる。そうすれば外角が使えるようになる。そこからカーブを交ぜるどうか。それは読み合いだよ。まさに猫とネズミのゲームだよ」

大谷はブルワーズ投手陣を打ち崩せるか。（Full-Count編集部）