¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×»ÈÍÑÃæ¤Ë¡ÈÇØ¹üÀÞ¤ì¤¿¡É»ö¸Î¤â¡¡»È¤¦Á°¤Ë¡Ö³ÎÇ§¡×¤¹¤Ù¤¤³¤È
¡¡10·î13Æü¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£±¿Æ°ÉÔÂ²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¡¢¼«Âð¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤¦ºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÀ½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½¡ÊNITE¡Ë¤¬X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú½©¤Î±¿Æ°¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡Û¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¢Âç¾æÉ×¡© ºÂ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÇËÎö¤·¡¢ÇØ¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤¿»ö¸Î¤â¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö½©¤Î±¿Æ°¤Ï¡Ø°ÂÁ´³ÎÇ§¡Ù¤«¤é¡×¤È²òÀâ¤·¡ÖÉ½ÌÌ¤Ë½ý¤ä¥Ò¥Ó¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¶õµ¤¤òÆþ¤ì²á¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡NITE¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢½ý¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑÃæ¤ËÇËÎö¤·¤¿»ö¸Î¤ÎºÆ¸½±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤¦Á°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£