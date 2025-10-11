軟式から硬式への「投げ方の壁」…兵庫フロッグスポニーのドリルで解決

軟式野球から硬式に移行した球児たちが、注意すべきポイントは投げ方だ。ボールの重さが変わることで、思い描いていた送球や投球ができなくなり、怪我のリスクも大きくなる。日米でプレーの経験を持つ、中学硬式野球チーム「兵庫フロッグスポニー」の妹尾克哉監督は「腕の力だけで投げる選手は驚くほど多い」と指摘。入部直後の1年生にはスローイングの基礎を重点的に指導している。

妹尾監督は兵庫の名門・神戸国際大付高出身の25歳。高校時代は甲子園出場こそないが、その後は四国アイランドリーグ、ルートインBCリーグ、九州アジアリーグと3つの独立リーグでプレー。米国球界にも挑戦し、北米独立リーグでもプレーした経験を持つ。現役引退後でも“指導を体現し動ける指導者”として注目を集めている。

少年野球や中学野球でよく見かけるのが、腕の力に頼った投げ方だという。妹尾監督は、軟式球と違い重さのある硬式球に対応するためには「体を使って投げることが必要」と考えており、チームでは体全体を使った投球フォームを身につけるための「スローイングドリル」を継続的に行っている。

このドリルのポイントは体の向きと使い方だ。まずは投げる方向に正対するのではなく、体を斜め（右投げなら一塁方向に開く）に向け、肩幅で立つ。この姿勢からグラブを相手に伸ばし、しっかりと体をひねり投げていく。

ポイントは体をひねり切った状態を作って、そこから体を回転させること。トップは手がしっかり頭の位置にあり、胸郭がねじられた状態を作りたい。妹尾監督は「最後は体が後ろに向くくらい。背中が投げた方向に抜けるくらい、体を回すこと」とアドバイスを送る。

体のひねりがなく、正対したまま、腕だけでボールを前で放す投げ方をしていると、肘が抜けて「引っ掛ける」ような暴投になりやすい。この問題を解決するため、リリースが自然と頭の後ろから放すフォームを体に覚えさせていく。早い段階からこのようなドリルを取り入れることで、硬式球への対応が可能になっていく。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）