フジミ模型、2026年1月発売新製品を公開。映画「この世界の片隅に」の世界観を再現した「日本海軍戦艦 大和」などがラインナップ
フジミ模型は、2026年1月に発売する予定の「艦船モデル」新製品情報を公開した。
12月に発売される新製品には、映画「この世界の片隅に」の世界観を1/700スケールで再現した「日本海軍戦艦 大和 昭和19年/捷一号作戦」や、「ちび丸艦隊シリーズ」より「ちび丸艦隊 秋月」や「ちび丸艦隊 伊400型潜水艦 2隻セット 特別仕様(エッチングパーツ＆木甲板シール付き)」、「1/700 帝国海軍シリーズ」の「FH32EX-1 日本海軍重巡洋艦 妙高 特別仕様(エッチングパーツ付き)」などがラインナップしている。
1/700 WN2EX-1 日本海軍戦艦 大和 昭和19年/捷一号作戦 (この世界の［さらにいくつもの］片隅に)
発送予定日：2026年1月27日
価格：5,610円
コードNO.4968728461212
映画「この世界の片隅に」の世界観を1/700スケールで再現。呉軍港に入港する戦艦「大和」の航行姿を再現できる海面台座が付属する。
□「1/700 WN2EX-1 日本海軍戦艦 大和 昭和19年/捷一号作戦 (この世界の（さらにいくつもの）片隅に)」のページ
ちび丸GUP25 伊400型潜水艦 純正エッチングパーツ＆木甲板シール
発送予定日：2026年1月13日
価格：1,430円
コードNO.4968728117201
ちび丸伊400型潜水艦に対応したエッチングパーツと木甲板シールが登場。
□「ちび丸GUP25 伊400型潜水艦 純正エッチングパーツ＆木甲板シール」のページ
ちび丸17EX-1 ちび丸艦隊 伊400型潜水艦 2隻セット 特別仕様(エッチングパーツ＆木甲板シール付き)
発送予定日：2026年1月13日
価格：3,740円
コードNO.4968728423326
ちび丸伊400型潜水艦にエッチングパーツと木甲板シールが両方付属するスペシャルセット。
□「ちび丸17EX-1 ちび丸艦隊 伊400型潜水艦 2隻セット 特別仕様(エッチングパーツ＆木甲板シール付き)」のページ
ちび丸11 ちび丸艦隊 秋月
発送予定日：2026年1月14日
価格：2,640円
コードNO.4968728423319
デフォルメ可愛い「ちび丸 秋月」が復刻登場。
□「ちび丸11 ちび丸艦隊 秋月」のページ
1/700 艦NEXT12EX-101 日本海軍戦艦 武蔵 (改装前) 純正木甲板シール(w/艦名プレート)
発送予定日：2026年1月14日
価格：3,520円
コードNO.4968728461229
艦NEXTシリーズ 武蔵(改装前)に対応した木甲板シールと新規デザインの艦名プレートがセットになって登場。
□「1/700 艦NEXT12EX-101 日本海軍戦艦 武蔵 (改装前) 純正木甲板シール(w/艦名プレート)」のページ
1/700 GUP133 日本海軍重巡洋艦 妙高 純正エッチングパーツ
発送予定日：2026年1月22日
価格：2,640円
コードNO.4968728117195
日本海軍重巡洋艦 妙高に対応したエッチングパーツが復刻登場。
□「1/700 GUP133 日本海軍重巡洋艦 妙高 純正エッチングパーツ」のページ
1/700 FH32EX-1 日本海軍重巡洋艦 妙高 特別仕様(エッチングパーツ付き)
発送予定日：2026年1月22日
価格：6,820円
コードNO.4968728452418
帝国海軍シリーズ「日本海軍重巡洋艦 妙高」にエッチングパーツが付属して登場。
□「1/700 FH32EX-1 日本海軍重巡洋艦 妙高 特別仕様(エッチングパーツ付き)」のページ
