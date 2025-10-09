飼い主さんが夜に廊下を歩いていると、猫ちゃんに驚かされる事件が勃発…。「これはさすがに焦る…」と視聴者の共感を集め、大きな注目を浴びています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で14万回表示を突破。いいね数も6600件を超えました。

【写真：夜中に暗い廊下を歩いていたら、ネコが……】

恐怖は、突然やって来る

Xアカウント「今日、セラ」に登場したのは、スコティッシュフォールドの「セラ」くん。飼い主さんたちにたくさんの幸せを届けている、折れ耳がチャームポイントの男の子です。

そんな可愛らしいセラくんですが、飼い主さんはセラくんに関する「怖すぎる光景」を目にしたのだとか。

ある日、夜中に廊下を歩いていた飼い主さん。廊下はナイトライトが点いているのみで暗かったそうですが、そのライトの先にある階段に1つの小さな影が。飼い主さんが目を凝らして見てみると、なんとセラくんがジーっと見つめてきていたそうです。

夜中にポツンと階段に座るセラくんを見た飼い主さんは、「とっても怖くて驚いた」とのこと。セラくんは飼い主さんの足音が聞こえて見に来ただけかもしれませんが、まさかの背筋が凍る恐怖体験をプレゼントしてしまったのでした。

怖さとは無縁のお茶目なポーズも披露

そんな恐怖の光景を見せてくれたセラくんですが、アカウント内の別の投稿では、お茶目すぎる姿も確認できます。飼い主さんを驚かせた姿とは異なりすぎて、思わず笑ってしまいました。

飼い主さん曰く「セラくんは毎日さまざまな表情を見せてくれて、ただただ癒やされている」とのこと。驚かせたり、笑わせたり、飼い主さんたちの暮らしには不可欠な存在になっている、セラくんなのでした。

投稿を見たX民からは、「これは思わず声が出ちゃいますね」「そして、いつもの、「おわかりいただけたろうか」ってナレーション流れる」といったコメントが寄せられています。

Xアカウント「今日、セラ」では、セラくんの怖い姿だけでなく、まるでヨガをしている姿やセクシーポーズを披露する様子など、クスッと笑える面白い姿も投稿されています。

セラくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「今日、セラ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。