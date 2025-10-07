辻希美、長女・希空と“どハマり”しているお茶を紹介「カフェラテとか一切飲まずにこれ」

辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【大量開封】まだ外出できないので…ネットで爆買い！買い足した育児グッズなど開封しながら紹介します 【購入品紹介】』という動画を投稿。ネットで購入したさまざまな商品を公開していく中で、長女・希空さんと共に“どハマり”しているという飲み物を紹介してくれました♪

動画にて辻さんが、「これめちゃくちゃ美味しくて」「私と希空がハマってて」とコメントした商品がこちら！

画像出典： 辻希美 オフィシャル YouTube チャンネルより

味の素AGF / 「新茶人(R)」 早溶け旨茶 ほうじ茶スティック100本

厳選された国産茶葉を100％使用。石臼挽き茶葉をブレンドしたこうばしい香りと、すっきりとした味わいが楽しめるスティックタイプのほうじ茶です。

独自の技術により、冷たい水にもサッと溶けるので、ホットでもアイスでも手軽に味わうことができるんだとか。

「新茶人(R)」シリーズは通販限定となっており、ほうじ茶以外にも、宇治抹茶入り上煎茶、むぎ茶もラインナップされています。

◼︎辻さんはリピ買い中

画像出典： 辻希美 オフィシャル YouTube チャンネルより

辻さんは、「お水にこの個包装になってるほうじ茶の粉があって、それを混ぜて飲んでるんですけど。これがね、すっごい美味しいし、すぐ溶けてくれるからめっちゃ使いやすくて」「マジでめちゃくちゃ飲んでます」とコメント。

そして、「私と希空がハマってるからすぐ無くなっちゃうから、とりあえず2箱買ったんですけど」「もうね、私の水分は全部これでできてるぐらい。最近アイスカフェラテとか一切飲まずにこれだけ。本当に美味しい」と、何度もリピ買いしていると教えてくれました。

■動画もチェック

17歳の長女・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男、そして今年8月に出産した次女という5児の母として、子育てと仕事を両立している辻さんのYouTubeチャンネルでは、夕飯準備の様子や、購入品などがたびたび公開されます。家事の参考になるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより