¡Ö»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÆ¤Ó¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¡£
Àè·î29Æü¡¢¾»¸¶¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥è¥ó¥¸¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¦¥£¥ó¹©¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤¿¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥Ò¥ç¥óÂåÉ½¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬À¯¸¢¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤¿¸µ¤Î°ÌÃÖ¡×¤È¤·¤Æ°Å¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ê¸¶»ÒÎÏ¤¬¡ËÀ¯¼£¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¥è¥ó¥¸¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¦¥£¥ó¤Ï¸¶»ÒÎÏÀ©¸æËÀ¶îÆ°ÁõÃÖ¤È¸¶»ÒÏ§ÎäµÑ¥Ý¥ó¥×¤Ê¤É¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î³Ë¿´µ¡Ç½¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÉôÉÊ¤òÀ¸»º¤¹¤ë´ë¶È¤À¡£Àè·î29Æü¤ËË¬¤ì¤¿¹©¾ì¤ÏÍ¼ÊýÃÙ¤¤»þ´Ö¤Þ¤Çµ¡³£¤Î²»¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£É½¸þ¤¤Ï¹¥¶·´ü¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥óÂåÉ½¤Ï¤·¤«¤·¡¢¡Ö¹©¾ì¤¬ºÆ²ÔÆ°¤·¤Æ¤«¤é2¥«·î¤â¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Èà¤Ï¡ÖÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÀ¯¸¢½é¤á¤ËºÆ³«¾µÇ§¤¬½Ð¤¿¡Ê2022Ç¯7·î¡¢¿·¥Ï¥ó¥¦¥ë3¡¦4¹æµ¡¡Ë¤Î¤¬¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë»Å»ö¤¬Íè¤¿¤â¤Î¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¤ÏÀ½ºî¤«¤éÇ¼ÉÊ¤Þ¤ÇºÇ¾®3Ç¯¤«¤«¤ë¡£Ã¦¸¶È¯¤ò¿Ê¤á¤¿Ê¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡ËÀ¯¸¢»þÂå¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼õÃíÊ¬¤Ç»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼õÃí¼«ÂÎ¤¬µÞ¤ËÅÓÀä¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£30²¯¥¦¥©¥óÂæ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï8²¯¥¦¥©¥óÂæ¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯¤Ï15²¯¥¦¥©¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÚÆþ¶â¤òÊÖ¤½¤¦¤È¿ô²¯¥¦¥©¥ó¤ÎÀßÈ÷¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Õ¤¿¤Ä¤ÈÇäµÑ¤·¤¿¤Î¤¬¼ýÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£¥«¥óÂåÉ½¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤ÈÊÌ¤Î»Å»ö¤âÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤à¤·¤íº¾µ½¤Ë°©¤¤¼Ú¶â¤¬ÇÜ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÀßÈ÷¤¬¿ô²¯¥¦¥©¥óÂæ¤Ç¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¤¬¡¢À¯¸¢¤´¤È¤Ë¼ê¤ÎÊ¿¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¿¤áÂ©¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¸¶È¯¼çÍ×µ¡´ï´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¤Î¥¥ç¥ó¥½¥óÀºµ¡¤â¾õ¶·¤ÏÆ±¤¸¤À¡£¿Íºà¤âÇä¤ê¾å¤²¤âÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë²Ù¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤¦¤Ë¤«¸ý¤ò³«¤¤¤¿¥Ï¥ó¡¦¥Æ¥®¥çÍý»ö¤Ï¡ÖºÇ¶á¤â²ñ¼Ò¤ò¤¿¤¿¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¿¼¹ï¤ËÇº¤ó¤À¤Û¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£120²¯¥¦¥©¥óÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¼õÃí»Ä¹â¤ÏÃ¦¸¶È¯À¯ºö¸å¤Ë40²¯¥¦¥©¥óÂæ¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¡¢µ»½Ñ¼Ô¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ÏÊÌ¤Î¶È¼ï¤Ëµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ï¥óÍý»ö¤Ï¡ÖÍê¤ì¤ë¤Î¤Ï¸¶È¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤ËÀ¯¸¢¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¤ÈÂçÊÑ¤À¡£ºÇ¶á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤À¤±¸«¤Æ¤â´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¡Ê¸¶È¯¤ò¡Ë·úÀß¤·¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ëµ¤¸õ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´Ä¶Éô¤Î¶âÀ±ßå¡Ê¥¥à¡¦¥½¥ó¥Õ¥¡¥ó¡ËÄ¹´±¤Ï1Æü¡¢Ãæ±ûÆüÊó¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¸½À¯¸¢¤ÎÇ¤´üÃæ¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¸½ºß¤Î3ÇÜ¿å½à¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸¶È¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ÂÁ´À¤òÃ´ÊÝ¤Ë¡Ê¸¶È¯¡Ë¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤À¤±¤·¤¿¡£Èà¤ÏÂè11¼¡ÅÅÎÏ¼ûµë´ðËÜ·×²è¤Ë¤è¤êÍ½Äê¤µ¤ì¤¿¿·µ¬¸¶È¯2´ð¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â¡Ö¹ñÌ±¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£Çò»æ²½¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÄ¹´±¤Ï¡ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¬È¯ÅÅÈñÍÑ¤òÄã¤¯¤·ÎÁ¶â°ú¤¾å¤²°µÎÏ¤òÄ´Àá¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬ÀìÌç²È¤é¤Ï²ûµ¿Åª¤À¡£
¡þÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ê¸¶È¯À¯ºö°ì¿Ê°ìÂà¡Ä¡Ö5Ç¯Á°¤Î°Ì´À¸¤ÊÖ¤ë¡×
¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡ËÂç³Ø¤Î¥½¥ó¡¦¥ä¥ó¥Õ¥ó¶µ¼ø¤Ï¡Ö¡ÊºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÃùÂ¢ÁõÃÖ¡ÊESS¡Ë¤òÉÕ¤±¤ÆÁ÷ÅÅÌÖ¤ò·úÀß¤¹¤ë¤Ê¤É¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛÈñ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÐºÇ¤â¹â¤¤ÊýË¡¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤»¤ÐÅÅµ¤ÎÁ¶â¤¬²¿ÇÜ¤Ë¾å¤¬¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¦¸¶È¯¡×¤Ï¸¶È¯»º¶È½¾»ö¼Ô¤Ë¤ÏÆóÅÙ¤È¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤°Ì´¤À¡£¸¶È¯»ñµ¡ºà¤Ê¤É¸¶È¯¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¿ôÉ´Ëü¸Ä¤ÎÉôÉÊ¤Î¤¦¤ÁÃ±°ìÉôÉÊ¤òÀ¸»º¤¹¤ë¾®µ¬ÌÏ²¼ÀÁ¤±´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤¦¤À¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Èà¤é¤ÎÌ¿¹Ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ê¹¥¤À¡£´Ú¹ñ¸¶»ÒÎÏ»º¶È¶¨²ñ¤¬ºòÇ¯7·î¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¸¶»ÒÎÏ»º¶È¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶»ÒÎÏ»º¶È¤ÎÁíÇä¤ê¾å¤²³Û¤Ï2016Ç¯¤Î27Ãû¥¦¥©¥ó¤«¤é2018Ç¯¤Ï20Ãû¥¦¥©¥ó¤Ë¸º¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï25Ãû¥¦¥©¥ó¤ËÈ¿Æ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤ËÂåÉ½Åª¸¶È¯Âç´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÅÍ»³¥¨¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¶¨ÎÏ²ñ¼ÒÈ¯Ãí³Û¤â2015Ç¯¤Î1924²¯¥¦¥©¥ó¤«¤é2021Ç¯¤Ë¤Ï769²¯¥¦¥©¥ó¤ËµÞ¸º¤·¤¿¡£¡ÖÃ¦¡¦Ã¦¸¶È¯¡×¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÀ¯¸¢»þÂå¤Î2022Ç¯¤Ë¤Ï40¼Ò°Ê¾å¤Î¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Ë1541²¯¥¦¥©¥óÊ¬¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¸¶È¯²¼ÀÁ¤±´ë¶È¤Ë¤Ï¡ÖÆü¾È¤ê¸å¤Î·Ã¤ß¤Î±«¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬2023Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¸¶»ÒÎÏ»º¶È¶¨²ñ¤¬´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î¸¶È¯¶È¼Ô1037¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Ï¡Ö¸¶È¯¶¥ÁèÎÏ¤ÎÀ©ÌóÍ×°ø¡×¤È¤·¤Æ¡Ö°ÂÄêÅª¼õÃíÎÌÉÔÂ¡×¡Ê32¡¥2¡ó¡Ë¤ò°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯µó¤²¤¿¡£´°Á´¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
¡þ¸½¾ì¡Ö¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¸¶È¯ºî¤é¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÇÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤¬½é´ü¤È¤Ï°ã¤¤¡ÖÃ¦¸¶È¯¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¸¶È¯´ë¶È¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶È¯¥Î¥º¥ë¤òÀ¸»º¤¹¤ë¾»¸¶¤ÎB¼Ò¤ÎÀìÌ³¤Ï¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÂçÅýÎÎÅöÁªÁ°¸å¤ÇÈ¯¸À¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¹â¤á¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¤¤Þ¤â5Ç¯Á°¤Î°Ì´¤ò¤Þ¤¿¸«¤ë¡£ÅöÁªÁ°¤Ë¤Ï¡Ø¸¶È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¸¶È¯¸¡Æ¤¡Ù¤Î°Õ¸«¤ò½Ð¤¹¡£¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Ê¸ºßÆÒÀ¯¸¢Åö»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÃ¦¸¶È¯¡×¤ò·Ç¤²Âè8¼¡ÅÅÎÏ¼ûµë´ðËÜ·×²è¤Ç¸¶È¯¿·µ¬·úÀß¤òÁ´ÌÌÇò»æ²½¤·¤¿¤Î¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¿·µ¬¸¶È¯6´ð¤òÇò»æ²½¤·¡¢¼÷Ì¿±äÄ¹²ÔÆ°Ãæ¤À¤Ã¤¿·î¾ë1¹æµ¡¤â»ö¼Â¾å²ÔÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤¿¡£Ï·µà¸¶È¯10´ð¤ÏÀß·×¼÷Ì¿¤ò±äÄ¹¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£