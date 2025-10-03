最後の1文でじーんとくる…何気ない朝をつづった投稿に13万いいね「幸せな気分」「あまりに愛」【ママリ】

帰省最終日の朝

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、う(@makasete_ne)さんの投稿したエピソードです。過去を振り返って、あれは幸せだったなあ…と懐かしく感じることはありますか？投稿者は「いつまで寝てんの」と言いながら、 掃除 機を持って 部屋 に入ってきた母親について投稿。幸せとは日常の中にもある、と心にじんわりとくる温かなエピソードです。

過去を振り返って、あれは幸せだったなあ…と懐かしく感じることはありますか？すぐに思いつく方もいれば、あまりないなあと思う方もいるかもしれませんね。





もうあんた休みやからっていつまで寝てんのって言いながら掃除機持って部屋に入ってきたお母さんがカーテンを開けて窓もちょっと開けて、新しい風がふわ～って入ってきて、ベッドの上で伸びをしたら掃除機かけるお母さんに手足が当たって、邪魔や～って言われてへっへっへと笑った 今日が帰省最終日

最後に「帰省最終日」と読むまでは、何気ない日常の光景。日常の中にいるうちは幸せに気づけないのだと、考えさせられました。大人になって、実家から離れて感じることってありますよね…。



この投稿には「また帰ってきてね(母代表)」「ちょっとした短編集見た気分。なんだか心地よいです😌」といった温かいコメントが寄せられていました。親、子、両方の立場から心にグッと感じるものがありますね。日常だったものが今になって幸せだと気づかされます。切なさと温かさに包まれる素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）