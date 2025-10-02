Á°¶¶¡¦¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡¡¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤ÎÃËÀ¿¦°÷¡Ö¹ß³Ê½èÊ¬¡×¤òÈÝÄê¡¢¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¢ª°ÛÆ°¤ÈÀâÌÀ
¡¡Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤Ï£²Æü¡¢»Ô´´Éô¿¦°÷¤Î´ûº§ÃËÀ¤È¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊ£¿ô²óÌÌ²ñ¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌó£²»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ÔµÄ¤ËÈó¸ø³«¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï»ÔµÄ¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅö³º¿¦°÷¤Î¹ß³Ê½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìÉô¤ÎÊóÆ»¤Ç¹ß³Ê½èÊ¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È´Ö°ã¤Ã¤¿ÊóÆ»¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¡£¡ÖËÜ»Ô¤Î´õË¾¹ßÇ¤À©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°ÛÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¡¢ÁíÌ³Éô¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÄ²ñ¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¾®Àî»ÔÄ¹¤ÏÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤º¡¢°ìÊýÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£