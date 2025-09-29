【明日なに着る？】デニムとは思えない心地よさ「着づかれしない」セットアップ





組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！

デニムに合うかどうかを考えるのも楽しいけれど、直感的に「どちらもデニム」なら何を着るかの迷いにも決着がつく。そのうえ疲れず着続けられる、ストレスのないセットアップをレコメンド。





デニムとは思えないほど、とろっと縦落ち感のあるセットアップ。ジャケットは、Gジャンで気になる素材特有の重さやかたさがないから、シャツ感覚で手にとりやすく手持ちの服にもなじみやすい。スカートはデニムパンツをそのまま短くしたようなデザイン。ひかえめなウォッシュ加工がミニでも幼く見えないポイント。





【POINT】短め丈の格上げを図れる、スーツのようなセットづかい。デニムといえど気張って見えがちなセットアップも、ミニのおかげでカジュアルダウンが図れる、うれしい相乗効果を期待。黒のロングブーツで、肌感をセーブ。





