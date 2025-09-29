「桃太郎鉄道」と「るるぶ」がコラボ　新しい「桃鉄」と一緒に日本を旅する『るるぶ桃太郎電鉄2』

『るるぶ桃太郎電鉄2』（JTBパブリッシング）が12月22日に発売される。

「桃太郎電鉄」は、プレーヤーが会社の社長となり、各地を巡って物件を買い集め、総資産ナンバーワンを目指す大人気すごろくゲーム（発売元：株式会社コナミデジタルエンタテインメント）。

2025年11月13日発売のシリーズ最新作『桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～』（以下、『桃鉄2』）は、物件駅数も物件数もシリーズ史上最大ボリュームであり「東日本編」「西日本編」の2マップが登場する。

そんな「桃太郎電鉄」シリーズ最新作と、旅行ガイドブックの代名詞「るるぶ」のコラボが決定。最新作から初登場となる新物件のモデルから、プレーヤーの味方になってくれる「歴史ヒーロー」ゆかりの地まで、実際に訪問できるスポットを徹底ガイドとなっている。

また最新作の「あなたの町も きっとある」というコンセプトに合わせて、全国津々浦々、47都道府県すべてのモデルを特定取材。関連スポットの紹介件数は約300件に及ぶ予定だ。

『るるぶ桃太郎電鉄2』の制作決定に伴い、SNS上で「桃鉄の推し駅・推し物件」を募集。『桃鉄2』プレー中に絶対に独占する駅、『桃鉄2』をきっかけに現実でも訪れてみた物件、みんなに広めたい地元のグルメ物件など、『桃鉄2』に登場する駅・物件に関する情報をSNSで募集している。

応募にはSNS「X」（旧Twitter）で「るるぶ」公式アカウント（@jtbp_books）をフォローし、「桃鉄の推し駅・推し物件」コメント・ハッシュタグ「#るるぶ桃鉄２」と共にキャンペーン投稿を引用リポストすることで参加できる。

