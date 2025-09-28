【タリーズ】秋限定♡“お月見”気分を楽しむみたらし団子ラテ＆スイーツコレクション

タリーズコーヒーから、日本の秋を彩る“お月見”に合わせた限定メニューが10月3日（金）より登場します。こだわりの醤油を使った「もちもちみたらし団子ラテ」や、ひんやり楽しめる「もちもちみたらし団子シェイク」、さらに「お月見ベアフルのスチームケーキ」などスイーツもラインナップ。ベアフルの限定グッズや店舗イベントもあり、この秋だけの“まったりーず”なひとときを堪能できます♡

タリーズ秋限定ドリンクでお月見気分

「もちもちみたらし団子ラテ」（HOT/ICED）はヤマサ醤油とのコラボによるこだわりソースを使用。香ばしい甘じょっぱさと白玉、満月をモチーフにしたクッキーが添えられ、秋の情緒を堪能できます。

価格はShort 670円、Tall 730円、Grande 790円（税込）。

「もちもちみたらし団子シェイク」（Tallのみ 790円（税込））は、白玉とホイップのもちもち感と、クリーミーなシェイクに甘じょっぱいソースが絡み合う和洋折衷の味わいです。

ベアフルが満月に♡限定スイーツ＆グッズ

「お月見ベアフルのスチームケーキ」（370円/1個・税込）は、ふんわり食感の生地にカスタードクリーム入り。焼き印で描かれたベアフルの表情が愛らしく、ドリンクと合わせて楽しみたい一品です。

さらに「お月見ベアフルクリップ」（1,450円/1個・税込）は、ヘアアクセやバッグのアクセントに使える限定デザイン。秋の思い出を彩るキュートなアイテムです♪

限定イベント＆SNSキャンペーンも開催

9月25日（木）からは、全長約2メートルの「めっちゃでっかいお月見ベアフル」が全国5店舗に登場。撮影スポットとして楽しめます。設置期間は11月4日（火）まで。

また、10月3日（金）～10月26日（日）には、InstagramやXで「#お月見ベアフルとまったりーず」を付けて投稿すると抽選で「めっちゃでっかいお月見ベアフル」が当たるキャンペーンも。

さらにAR体験で、ベアフルが満月の下でもちつきをする姿も楽しめます。

秋の夜を彩るタリーズの“お月見”コレクション

日本の秋ならではの情緒を、タリーズの限定ドリンクやスイーツで満喫しませんか。

みたらし団子をアレンジした新感覚のドリンクに、愛らしいベアフルのスイーツやグッズまで揃うこの季節限定コレクション。

お月見イベントやSNSキャンペーンもあり、心ほぐれる“まったりーず”な時間を楽しめるはず。秋の夜長に寄り添うタリーズで、特別なひとときを過ごしてみてください♡