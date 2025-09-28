このクオリティが【ダイソー】で買えるの！？ ハシゴしてでも欲しい！「優秀バッグ」

シンプルで収納力があり、なおかつプチプラなら、デイリーバッグに即採用したいところ。編集部がリサーチしたところ、機能性もデザイン性も兼ね備えたバッグを【ダイソー】で発見！ 思わず「これ本当にダイソー？」と二度見してしまいそうなバッグをご紹介します。

ポケット付きが嬉しい2WAYバッグ

【ダイソー】「2WAYショルダーバッグ」\330（税込）

軽量なポリエステル素材で、肩掛けも手持ちもできる2WAY仕様のバッグ。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「500mlのペットボトルがすっぽり入るポケット」付きで、パッと取り出したい物を入れておくのに便利。開口部はファスナー付きで中が見えず、防犯面でも安心。普段使いしやすいサイズ感で、散歩やちょっとした買い物にもぴったりです。

ちょっとしたお出かけにも重宝するバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\330（税込）

前面に2つの大きなポケットがあり、小物の整理に便利なショルダーバッグ。内側にもポケットがあり、鍵やスマホなどの小物が迷子になりにくいのも嬉しいポイント。レポーターとも*さんによると「大きさは約30cm × 20cm、マチが11cm」で収納力に期待できそう。Dカンが付いているので、お気に入りのキーホルダーを引っ掛けて個性をプラスしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M