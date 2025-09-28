»à·ºµá·º¡ÖÄ¹Ìî4¿Í»¦³²»ö·ï¡×¡¡»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤À¤Ã¤¿Éã¤ÈÊì¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡ÖÂ©»Ò¤Î°ÛÊÑ¡×¤ò¸«²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¡¡ÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆÃ¼ì¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¡×
¡¡º£¤«¤é2Ç¯Á°¤ËÄ¹Ìî¸©ÃæÌî»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡¢½»Ì±¤È·Ù´±·×4Ì¾¤Î»¦³²»ö·ï¡£ÀÄÌÚÀ¯·ûÈï¹ð¡Ê34¡£»ö·ïÅö»þ¤Ï31¡Ë¤¬¡¢2023Ç¯5·î25Æü¡¢¶á½ê¤Î½÷À2¿Í¤Ë°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É»¦¡£ÄÌÊó¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±2¿Í¤âÎÄ½Æ¤ä¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»¦³²¤·¤¿¤È¤¤¤¦»´»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌîµåÉô¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡¡Â´¶ÈÊ¸½¸¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡ÖÎä¤á¤¿¸ÀÍÕ¡×¤È¤Ï
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤Î¸øÈ½¤¬9·î4Æü¤«¤é³«¤«¤ì¡¢26Æü¤Ë·ë¿³¤·¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢Èï¹ð¤¬ÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ë¤è¤ëÌÑÁÛ¤Ë¶¯¤¯»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¿´¿ÀÌ×¼å¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ·º¤Î¸º·Ú¤ò¼çÄ¥¡£ÀÄÌÚÈï¹ð¤ÏÌÛÈë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÍÇ¡¡¢¡Ö»ä¤Ï°Û¼¡¸µ¤ÎÂ¸ºß¡£¿Í¤ò»¦¤·¤Æ»à·º¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤¿¡×¤È¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢Èï¹ð¤Ë¤ÏÌÑÁÛ¾É¤Î¼À´µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö·ïÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤ËÉáÄÌ¤Ë¼Ò²ñÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢Á±°¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤ä¹ÔÆ°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´°Á´ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡¢»à·º¤òµá·º¤·¤¿¡£È½·è¤Ï10·î14Æü¤Ë²¼¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤ÏÈï¹ð¤ÈÎ¾¿Æ¤È¤Î´Ö¤Î´Ø·¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Èï¹ð¤Ï³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÀº¿À¤Ë°ÛÊÑ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¼þ°Ï¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£À®¿Í¸å¤â¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¶¯¤Þ¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Ï½½Ê¬¤ÊÂÐ½è¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¼ÂºÝ¡¢º£ÅÙ¤Î¸øÈ½¤Ç¡¢Èï¹ðÂ¦¤Î¾ð¾õ¾Ú¿Í¤È¤·¤ÆÎ©¤Ã¤¿Éã¤Ï¡¢¡ÖÀ¯·û¤Î¤¿¤á¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤ÆµÕ¤ÎÊý¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀ¯·û¤¬°¤¤¤¬¡¢¿Æ¤¬ÉÂµ¤¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¡£²ù¤ä¤ó¤Ç¤â²ù¤ä¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Èï¹ð¤ÎÉã¤ÏÃæÌî»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»Î¡¢Êì¤Ï¥¸¥§¥é¡¼¥ÈÅ¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¡£Èï¹ð¤¬¡Ö¼íÎÄ¡×¡ÖÉ¸Åª¼Í·â¡×¤Ê¤É¤ÎÌÜÅª¤Çµö²Ä¤òÆÀ¡¢4Ãú¤Î½Æ¤ò½ê»ý¤¹¤ë¤³¤È¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½Æ¤¬¶§´ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×¤Ç¤Ï¡¢»ö·ïÅö»þ¡¢ÀÄÌÚ²È¤Î¡ÖÆÃ¼ì¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¡×¤ò¼èºà¡£ÀìÌç²È¤Ë¤â¼èºà¤·¡¢»ö·ï¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤²¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤µ¡²ñ¤È¡¢¤½¤ì¤¬¸«²á¤´¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Ë°ÛÊÑ¤¬¸«¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¤¤¤«¤ËÁá¤¯»¡ÃÎ¤·¡¢´í¸±¤ÊÊý¸þ¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤òËÉ¤°¤«¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Æ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»öÊÁ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£°Ê²¼¡¢Åö»þ¤Îµ»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Î¾¿Æ¤¬ÈÈ¤·¤¿¸í¤ê¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ê°Ê²¼¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×2023Ç¯5·î30Æüµ»ö¤ÎºÆÏ¿¤Ç¤¹¡£Ê¸Ãæ¤ÎÇ¯Îð¡¢¸ª½ñÅù¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡¡»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÀÄÌÚÀ¯·ûÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤ÏÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê·Ù»¡´±¤«¤é¡Ë·â¤¿¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ä¡Ö¡È¤Ü¤Ã¤Á¡ÊÆÈ¤ê¤Ü¤Ã¤Á¡Ë¡É¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤¤¤º¤ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î°ìÊýÅª¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¼èºà¤òÂ³¤±¤ëÌ±Êü¥¡¼¶Éµ¼Ô¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¡½Ò¤À¤±¤Ç¤ÏÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¶§¹Ô¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿®Ç»ËèÆü¿·Ê¹¤¬Î¾¿Æ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î¡Ö31Ç¯¤ÎÂÀ×¡×¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿µ»ö¡Ê5·î29ÆüÉÕ¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌó10Ç¯Á°¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡È¤Ü¤Ã¤Á¡É¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»×¤¤¹þ¤ß¤Î¶¯¤µ¤ä¡¢¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤Ë²áÉÒ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÀ³Ê¤¬¤É¤¦·Áºî¤é¤ì¤¿¤«¤ò±®¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡3¿Í·»Äï¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀÄÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÄ¾¯»þ¤Ï³èÈ¯¤Ê»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Êì¿Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡ÒÍÄÃÕ±à¤Î±àÄ¹¤«¤é¡ÖÂ¿Æ°»ù¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÊÉã¿Æ¤Î¡ËÀµÆ»¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¤¤Ë¤â¤È¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ó¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¡Ò¡ÓÆâ¤Ï¿®Ç»ËèÆü¿·Ê¹¡¦Æ±¹æ¤è¤ê¡Ë
¡¡ÀìÌç²È¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
Åì³¤Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø
¡ÖÅìµþ²ÈÂ²¥é¥Ü¡×¤ò¼çºË¤¹¤ë²ÈÂ²ÌäÂêÉ¾ÏÀ²È¤ÎÃÓÆâ¤Ò¤íÈþ»á¤Î»ØÅ¦¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤¬ADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°À¾ã³²¡Ë¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÎ¾¿Æ¤ÏÀìÌç°å¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÀÜ¤·Êý¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¿Æ¤ÎÂ¦¤Ç¡È»Ò¶¡¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¡É¤È¾¡¼ê¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÌäÂê¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¸½¼Â¤ËÂ¿¤¯¡¢¤½¤ì¤¬»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î·ÁÀ®¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡È¿Í³Ê¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï8ºÐº¢¡É¤È¤µ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î»Ò¶¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏËÜÍè¡¢¿Æ¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÄÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾®³Ø¹»¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢Éã¿Æ¤Î´«¤á¤Ç¾¯Ç¯Ìîµå¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡Ò¤¢¤Þ¤êÇ®¿´¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ó¤È¤¤¤¦¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÀ®ÀÓ¤¬³ØÇ¯¾å°Ì¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¹»¤ËÆþ¤ë¤È¡Ò3Ç¯´ÖÍ§Ã£¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ó¤È¤µ¤ì¡¢¾Ð´é¤â¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹Ìî»ÔÆâ¤ÎÍ½È÷¹»¤Ç1Ï²¤·¤¿¸å¡¢ÀÄÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅì³¤Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£¼Â²È¤ò½Ð¤Æ¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎÎÀ¤Ç¿·À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤¬¡¢¼þ°Ï¤ËÆëÀ÷¤á¤º¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯ÅÔÆâ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Îº¢¤«¤é¡ÒÅÅÏÃ¤·¤Æ¤âÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´ÇÛ¤·¤¿Î¾¿Æ¤¬¾åµþ¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÀÄÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÂç³Ø¤ÎÃç´Ö¤«¤é¤Ü¤Ã¤Á¤È¤Ð¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡Ó¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡È°ÛÊÑ¡É¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤À¤±¤Ç²ò·è¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×
¡¡Î¾¿Æ¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤³¤ÏÅðÄ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¡¢ÅðÄ°¤ò¶²¤ì¤Æ·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉô²°¤Î¶ù¤Ë´Æ»ë¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¸À¤¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿Î¾¿Æ¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤ò¼Â²È¤ËÏ¢¤ìµ¢¤ê¡¢Âç³Ø¤âÃæÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÒÎ¾¿Æ¤ÏÉÂ±¡¤Î¼õ¿Ç¤ò´«¤á¤¿¤¬¡¢ÀÄÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö²¶¤ÏÀµ¾ï¤À¡×¤ÈµñÈÝ¤·¤¿¡£ÌµÍý¤·¤Æ¼õ¿Ç¤µ¤»¤ì¤Ð¡Ö¿Æ»Ò¤Î¿®Íê¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ó¤ÈÊì¿Æ¤Ï¼èºà¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤Î´«¤á¤Ç¼õ¿Ç¤Ë¤Þ¤ÇÁæ¤®Ãå¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÈó¾ï¤Ëµ©¤Ç¤¹¡£¼«³Ð¤Î¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¬µñÈÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¿Æ¤ÎÂ¦¤¬¡È»ä¤¬ÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë°ì½ï¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¡É¤Ê¤É¤È¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÆþ¤ì¤ÆÍ¶¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¥»¥ª¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤¬²á¾ê¤ËÂ©»Ò¤Ë±óÎ¸¤¹¤ë»öÎã¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»þ¤Ë¾×ÆÍ¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¬¡È¼«Ê¬¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È´¶¤¸¤Æ»öÂÖ¤¬¹¥Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÓÆâ»á¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÀÄÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼Â²È¤Ç²ÈÂ²¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤âÎ¾¿Æ¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿²Ì¼ù±à¤ä¥¸¥§¥é¡¼¥ÈÅ¹¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢¿Æ¤ÎÈß¸î²¼¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö²ÈÂ²´Ö¤ÇÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¡¢³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½èË¡¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤¿»þ¡¢¿Æ¤¬Ç½Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤é¤º¡¢¼õ¤±¿È¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¶¡¤ÎÊú¤¨¤ëÌäÂê¤ò¿Æ¤À¤±¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ë¤Î¤¬¡¢¿Æ»ÒÌäÂê¤òÀµ¾ï²½¤¹¤ëºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÓÆâ»á¡Ë
¡¡³°Ê¹¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌäÂê¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖºÇ°¤ÎÂÐ½èË¡¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬±Æ¤òÍî¤È¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÁÜºº¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Î²òÌÀ¤âÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤¿¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢Èï¹ð¤ÎÊì¿Æ¤â¾Ú¿Í¤È¤·¤ÆË¡Äî¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£»ö·ï»þ¡¢ÀÄÌÚÈï¹ð¤Ï4¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¸å¡¢¼«Âð¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤â¼«Âð¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤ÈÂÐÖµ¡£Ë¡Äî¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Êì¡§¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¿Í¤ò»¦¤á¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤·¤Æ¡£¤ªÉã¤â¤ªÊì¤â¡¢À¯·û¤Î¤¿¤á¤Ë¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ªÊì¤ò·â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£
Èï¹ð¡§¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÊì¤Ï¼«¼ó¤ò´«¤á¤¿¤¬¡¢Èï¹ð¤Ï¡ÖÄ¹¤¤ºÛÈ½¤ÎËö¤Ë¹Ê¼ó·º¤Ë¤Ê¤ë¡£¹Ê¼ó·º¤Ï¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦»à¤ËÊý¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈµñÈÝ¡£¼«»¦¤â´«¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Æ¿È¤¬Ä¹¤¯¡¢½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤ÇÊì¤¬¡Ö»ä¤¬·â¤È¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Èï¹ð¤Ï¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤³¤³¤Ë¿´Â¡¤¬¤¢¤ë¤«¤é·â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È½Æ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Êì¤ÏÂ©»Ò¤ò·â¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢½Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤½¤Î¾ì¤òµî¤Ã¤¿¡½¡½¡ÊÊì¤Î¾Ú¸À¤Ï¡¢¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¡×9·î6ÆüÉÕµ»ö¤òÍ×Ìó¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Éã¤ÏÈï³²¼Ô¤òÅé¤à¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Âð¤Ë´Ñ²»Áü¤ò·úÎ©¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°äÂ²Â¦¤Ï¼Õºá¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡30Ç¯Í¾¤ÎºÐ·î¤Ï¡¢»¦¿Íµ´¤ò°é¤Æ¡¢²æ¤¬»Ò¤Ë½Æ¤ò¸þ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Î¾¿Æ¤ÎÂ©»Ò¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï¡¢²¿¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£10·î14Æü¤Ë²¼¤µ¤ì¤ëÈ½·è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
-
