しろくまと一緒にそうめんがクルクル回る！見て食べて楽しい【パール金属】のそうめん流し器がAmazonに登場中‼
バルコニーでもキャンプでも。イベント時に流しそうめんを！【パール金属】のそうめん流し器がAmazonに登場!
パール金属のそうめん流し器は、涼しげなデザインと愛らしいしろくまモチーフが特徴の卓上型そうめん流し機。お山の頂上には薬味やトッピングを載せられるスペースがあり、見た目にも楽しく、食卓を華やかに演出する。
乾電池式でコードレスのため、バルコニーや庭先はもちろん、キャンプやBBQなどのアウトドアでも使用可能。
水流に乗ってくるくる回るそうめんを囲めば、家族みんなで涼しさと笑顔を共有できる。
可愛いデザインに癒されながら、夏のひとときをもっと楽しく。しろくまと過ごす、涼やかな食卓の時間。
