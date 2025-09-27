韓国発「REJURAN」初POP-UPが@cosme TOKYOに登場♡

製薬企業から誕生したメディカルコスメブランド「REJURAN COSMETICS（リジュラン コスメティックス）」が、ブランド海外初となるPOP-UP STOREを@cosme TOKYOで開催します。期間は2025年9月24日(水)～9月30日(火)の7日間限定。新作「ポアライン」や人気アンプルシリーズ、ここでしか手に入らない限定セット、さらに来場・購入特典など盛りだくさん。ぜひお見逃しなく♡

POP-UP限定！豪華特典と注目セット

購入特典

会場では購入特典が充実。2,000円(税込)以上でスペシャルギフトがもらえるほか、最大7,000円以上で3回挑戦できるハズレなしのガチャイベントも開催されます。

ポア タイトニング アンプル」セット

「ポア タイトニング トナーパッド」セット

さらに、数量限定のPOP-UP限定セットは要チェック。

例えば「ポア タイトニング アンプルセット」(5,005円)や「ポア タイトニング トナーパッドセット」(4,290円)など、お得にブランドの魅力を試せる特別ラインナップが揃います。

ロクシタンの夜用頭皮美容液が新登場！乾燥・かゆみを整える「ナイトディフェンス」

新シリーズ「ポアライン」も登場

今夏日本に上陸した「ポアライン」が、今回オフライン初披露。

毛穴ケアに特化した「ポア タイトニング アンプル」や「ポア タイトニング トナーパッド」は、c-PDRN*1配合で肌をなめらかに整えます。

さらに、ブランドの代表アイテム「デュアル エフェクト アンプル」や「ターンオーバー アンプル」も揃い、一度に主要ラインを体験できる貴重な機会です。

※1 加水分解DNA 配合目的:整肌成分

韓国発メディカルコスメの魅力を体感

韓国発「REJURAN COSMETICS」が届けるのは、製薬会社ならではの研究力から生まれたスキンケア。

POP-UP STOREでは限定セットや豪華特典だけでなく、ブランドカラーに彩られた空間演出を通じて、c-PDRN*の世界観を全身で体感できます。

忙しい毎日の中でも肌本来の力を引き出してくれるリジュラン。@cosme TOKYOで最新アイテムを手に取り、美しさをアップデートしてみて♡