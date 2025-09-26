¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥Ë¥¸¥¬¥¯ ´°·ëÊÔ Âè2¾Ï¡ÙËÜÍ½¹ð¸ø³«¡¡ÉñÂæ°§»¢¡õ¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°³«ºÅ¤â
¡¡11·î7Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ ´°·ëÊÔ Âè2¾Ï¡Ù¤ÎËÜÍ½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§±Ç²è¡Ø¥Ë¥¸¥¬¥¯ ´°·ëÊÔ Âè2¾Ï¡ÙÆÃÊó±ÇÁü¸ø³«¡¡ÏÂ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤ÇÍÙ¤ëÛÙ»Ò¤Î»Ñ¤â
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç³ð¤¨¤ëÊª¸ì¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤¬³Ø¹»¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¡È¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤òÄÌ¤·¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º¡Ù¡£2017Ç¯¤è¤ê³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ÖÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡×¤Ï¡¢¡È¥½¥í³èÆ°¡É¤òÃæ¿´¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¥²ー¥à¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ëGPX¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇº¤ß¤äÁÛ¤¤Êú¤¨¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¥·ー¥ó¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëµþÅÔ¡¢Âçºå¡¢¿À¸Í¤Î3ÅÔ»Ô¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥·ー¥ó¤âÄÉ²Ã¤ÇÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·àÃæ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸ø³«½é½µ¤Î11·î9Æü¤Ë¡¢´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥êー¤Ë¤Æ¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¤Ê¤ª¡¢ÉñÂæ°§»¢¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁ´4ÃÆ¤ÎÇÛÉÛ¤È¡¢ËÜÊÔ¾å±ÇÁ°¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê±ÇÁü¤È¾å±Ç¸å¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤Î½µÂØ¤ï¤ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¾å±Ç¤â·èÄê¡£±ÇÁü¤ÏÁ´7¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1½µÌÜ¡¦8½µÌÜ°Ê¹ß¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¡Ê1¼ï¡Ë¤ò¾å±Ç¡¢2～7½µÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï³Æ½µ¡¢½µÂØ¤ï¤ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø³«2½µÌÜ¤Î11·î14Æü¤è¤ê±þ±ç¾å±Ç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢10·î11Æü¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆÃÈÖ¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÀ¸ÊüÁ÷ ±Ç²è¸ø³«µÇ°¡ª¤¢¤Ê¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤♡¥¢¥Ë¥¬¥µ¥¤Î»×¤¤½Ð¡ª¡×¤ÎÇÛ¿®¡¢10·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ½é¤È¤Ê¤ë¡ØNEXTSKY¡Ù¤È±Ç²è¡Ø´°·ëÊÔÂè1¾Ï¡Ù¤ò¥Îー¥«¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ NEXT SKY¡õ±Ç²è¡Ø´°·ëÊÔ Âè1¾Ï¡Ù¹ë²Ú2ËÜÎ©¤Æ¥Ë¥¸¥¬¥¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÎÊüÁ÷¤â·èÄê¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆÃÈÖÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¿·¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌðÌîÈÞºÚ´î¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡¢Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¡¢»Ø½ÐÝÜ°¡¤¬½Ð±é¡£¹ë²Ú2ËÜÎ©¤Æ¥Ë¥¸¥¬¥¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎËÁÆ¬±ÇÁü¤È¿·¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡¢ÁêÎÉçýÍ¥¡¢Â¼¾å¡¢ÆâÅÄ½¨¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¤â¸ò¤¨¤Æ¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë