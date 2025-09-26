安定したピッチングに必須…3人の専門家が語る「片足立ち」の重要性

少年野球でピッチャーを務める子どもたちにとって、球速アップと制球力向上は誰もが向き合う大きな課題だろう。つい腕を振る上半身の力に頼りがちだが、専門家たちは安定した投球の土台は「片足立ち」にあると指摘する。投げる前に軸足1本で立つ、投げ終わりに前足1本で支える……。そこでのバランスの崩れが制球を乱し、力の伝達ロスで球速を停滞させる。課題を解決する下半身の使い方とケアの方法を専門的知見から探っていこう。

・投球動作における「片足立ち」の役割とは何か。

・球速を上げるための「正しい体重移動」とは何か。

・下半身の機能を維持するためのケア方法とは。

元楽天投手でキッズコーディネーショントレーナーの土屋朋弘さんは、子どものコントロールが定まらない原因の1つとして、投球動作の起点となる片足立ちの不安定さにあると指摘する。右投手であれば軸足となる右足一本で立った際に体がぶれると、その後の動作全てにずれが生じ、コントロールに影響を及ぼしてしまうからだ。土屋さんは改善策として、片足で立ちバランスを1分間保つトレーニングや、片足で目印を飛び越えながら体を半回転させるジャンプドリルを推奨。このジャンプドリルは、投げ終わりの体のぶれを最小限に抑えることにつながり、リズム感を養うことにもつながるという。

米国式野球アカデミーを運営する松本憲明さんは、球速アップには片足立ちから股関節を折り畳む「ヒンジ」の姿勢が不可欠だと語る。ヒンジとは、地面からの力を効率良く体重移動（並進運動）に乗せるための土台となるもので、松本さん自身も、米国でこの動きを学び球速を大幅に向上させた経験を持つ。ヒンジを習得するため、お尻の柔軟性や筋力を高める「片足スクワット」や、軸足で強く地面を押す感覚を養う「片足ジャンプ」を小・中学生に勧めている。最終的には、ヒンジの姿勢から実際に投げる「片足ヒンジスロー」で、投球動作に結びつけていく。

東京農業大学の勝亦陽一教授もまた、股関節が力を伝達する重要な役割を担うと解説。特に片足立ちの安定性を高める「中殿筋（ちゅうでんきん）」の機能に着目している。この筋肉が硬くなると、ステップ幅が狭まったり、踏み出した足で体を支えきれなくなったりして、エネルギーロスが生じ、結果として球速低下や制球難につながる可能性があるそうだ。勝亦教授は、日頃から中殿筋をほぐすケアの重要性を説くとともに、体幹も同時に鍛えられる片足でのランジなどのトレーニングを推奨している。

安定した投球の基盤は下半身、特に片足でのバランス能力にあることは間違いない。単に投げる動作を繰り返すだけでなく、その土台となる体の使い方やケアに目を向けることで、パフォーマンスは向上する。自身の課題に合わせ、練習に取り入れてみてほしい。

・投球の軸を安定させるため、片足でのバランス維持を徹底する。

・股関節を使い、地面からの力を効率良くボールに伝える。

・臀部（中殿筋）のケアを習慣化し、常に良い状態で動けるようにする。（First-Pitch編集部）