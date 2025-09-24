影山優佳の結婚観「相手のマイナス面を自分が補えるくらい、自分がたくましくいたい」

女優の影山優佳（24歳）が、9月23日に放送された情報番組「ニュースなるほどゼミ」（NHK）に出演。“結婚”について、お互いのいい面ばかりを見るものではないため、「（相手の）マイナス面を自分が補えるくらい、自分がたくましくいたい」と語った。



10月から放送される「未来予測反省会」に出演する影山優佳が、番組のゲストとして登場。「20代からの人生設計」というテーマの中の“結婚”の話題の中で、影山は自分の結婚について「感覚的に、まだ誰かの人生の責任を負えるほど立派じゃないな、という感覚があって」とコメント。



影山は「結婚って、お互いの人生を歩んでいくことって、つまり、相手の人生の責任を負うことだから、まだ自分の人生で精一杯なのにっていう感覚がある。お付き合いと結婚を区別した時に、お互いのいい面を見るものじゃないじゃないと思うんですね、結婚は。いわゆるマイナス面を自分が補えるくらい、自分がたくましくいたいな」と語った。