¡ÖRakuten Girls¡×¤Î¥æ¥Ï¥ó¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê±þ±ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡¢Ç¯¡¹ÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤¹ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå6µåÃÄ¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡£ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¥Á¥¢¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑÆÈ¼«¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖRakuten Monkeys¡×ÀìÂ°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡ÖRakuten Girls¡×¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°ìÌä°ìÅú¤ò¼Â»Ü¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²óÅú¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÇØÈÖ¹æ36¡¦¥æ¥Ï¥ó¤µ¤ó¡£7·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î156cm¤Ç¼ñÌ£¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¤³¤È¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¡¢Ç¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ç¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¡£³èÆ°3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢Rakuten Girls¤Ë²ÃÆþ¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¤È¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤òÈäÏª¡£¥¹¥¿¡¼À¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢1°ÌÄÌ²á¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¡¡Rakuten Girls²ÃÆþÁ°¤Ï¿Íµ¤¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ï¥ó¤µ¤ó¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ³Ê¤Ï¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤È¤Æ¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤âÏÃ¤»¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÆÍÁ³¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¸³¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ï¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï»ä¤¬¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢1ÅÙ¤â¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¾ðÇ®¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢þ¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¡©
¡ÖÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¡¢¿´¤ÎÊ¿²º¤Ê¿Í¡×
¢þÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö²Î¤¦¤³¤È¡×
¢þ¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¥À¥ó¥¹¡×
¢þ¡Ö¡»¡»¡×¤¬Âç¹¥¤¡ª
¡ÖÇ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡¡Î¹¹Ô¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡¡²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×
À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤â¤¦1ÅÙÉã¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¢þ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¡©
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤Æ¿´¤òÍî¤Á¤Ä¤«¤»¤ë¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤¯¡×
¢þ¶ì¼ê¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤Ï¡©
¡ÖAºÚ¡¢¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡×
¢þÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡©
¡Ö¤â¤¦1ÅÙÉã¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Éã¤ÏÀ¤³¦¤Ç1ÈÖ»ä¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¡¢»ä¤âÉã¤ò1ÈÖ°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢þ·ÈÂÓ¤ÎÂÔ¼õ²èÁü¤Ï¡©
¡Ö²æ¤¬²È¤ÎÇ¡×
¢þ¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ï¡©
¡ÖÌ£¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¸«¤¿ÌÜ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤âÇã¤¤¤Þ¤¹¡×
¢þ¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö¥³¥¹¥á¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¢¤¯¤·¡¢ºâÉÛ¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¡×
¢þÆ´¤ì¤Î¿Í¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ï¡©
¡Ö¥¸¥ç¥ê¥ó¡¦¥Ä¥¡¥¤¡ÊÂæÏÑ¤Î½÷À²Î¼ê¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢þ¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö²»³Ú¤ÎÅÔ¥¦¥£¡¼¥ó¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡×
¢þRakuten Girls¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡©
¡Ö¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼Ô¤È²Î¼ê¡×
ÈþÍÆ°Ý»ý¤ÎÈë·í¤Ï¡Ö¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò»È¤¦¤³¤È¡×
¢þ¥á¥ó¥Ð¡¼¡»¡»¤Î¤³¤³¤¬¤¹¤´¤¤¡ª
¡Ö¶Ê¶Ê¡Ê¥Á¥å¥¦¥¤¥£¡Ë¤ÏºÇ¹â¡ª ¶¯¤¤¿´¤ÈÍ¥¤·¤¤¿´¤ò»ý¤Ä½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×
¢þ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÈþÍÆ¥°¥Ã¥º¤Ï¡©
¡ÖEssencare¤Î¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥Þ¥¹¥¯¡õ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¡×
¢þÈþÍÆ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò»È¤¦¤³¤È¡¢¶Ú¥È¥ì¡×
¢þÆüËÜ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖÀÐ³Àµí¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢þÅí±à¹ñºÝÌîµå¾ì¤Ç¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥°¥ë¥á¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¡©
¡Ö¥É¥ß¥Î¥Ô¥¶¡¢¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¡×
¢þ2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡ª
¡ÖÂæÏÑ¥ê¡¼¥°36Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
