º£ÅÄÈþºù¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¤ËÂ³¤¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤âºÇ½ª²ó¤Ç¡ÈËèÆü¸«¤é¤ì¤ëÆü¡¹¡É¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¡ÄÁá¤¯¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Ã²¤¯¡Èº£ÅÄ¥í¥¹¡É
¡¡9·î26Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡£
¡¡9·î19Æü¡¢¼ç±é¤Îº£ÅÄÈþºù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Æ¥énet¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£1Ç¯´Ö¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ô»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ²¹¤«¤¤ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡Õ¤È¸ì¤ê¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡Ô¤Î¤Ö¤¬¼¡Ïº¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ëÁ°¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¡¢¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤È3¿Í¤Ç¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Õ¤È»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ»ëÄ°Î¨¤â¾å¸þ¤¤Ç¤¹¡£9·î18Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï17.7¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï7·î2ÆüÊüÁ÷²ó¤ÇµÏ¿¤·¤¿ºÇ¹âÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Î17.8¡ó¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¶É¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤Î¸ú²Ì¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£
¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤òÆÈÀêÊüÁ÷¤¹¤ëTBS¤Ç¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¶¥µ»¤Î¼Â¶·Ãæ·Ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¡¼¥Ö¤ò¤Ä¤±¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥é¥Õ¤Ë¤ª¤í¤¹¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤È±·¿¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÔÇË²õÎÏ¤¬¤ä¤Ð¤¤²Ä°¦¤µ¡Õ¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÌ±Êü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤½¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤â¡¢9·î21Æü¤¬ºÇ½ªÆü¡£¤½¤Î5Æü¸å¤Ë¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤âºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢X¤Ë¤Ï¡Öº£ÅÄÈþºù¥í¥¹¡×¤Î¥ï¡¼¥É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÀ¤³¦Î¦¾å¤â¤¢¤È2Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¡¡º£ÅÄÈþºù¥í¥¹¸½¾Ýµ¯¤¤½¤¦¡Õ
¡Ô¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡¢Íè½µ¤ÇºÇ½ª²ó¤«¡ÊÎÞ¡Ëº£ÅÄÈþºù¥í¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Äº£¤«¤éÈá¤·¤¤¡Õ
¡ÔËèÄ«¡¢ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Çµã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤¬Íè½µ¤Ç½ªÎ»¡£¥í¥¹¤Ï³Î¼Â¡Õ
¡Ô10·î¤«¤é¤Ï¥í¥¹¤¬ÉÝ¤¤¡Õ
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡ÈËèÆü¡¢º£ÅÄÈþºù¤¬¸«¤é¤ì¤ëÆü¡¹¡É¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤½¤¦¤À¡£