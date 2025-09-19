¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ï·ò¹¯¿©¡×10Ç¯´ÖËèÆü¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤¿·ë²Ì¢ª¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ÃØ³¡Ö¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤È¡ÈåºÎï¤Ë¤Ê¤ëÀâ¡É¤¬¼Â¾Ú¡×
YouTuber¤Î¤Þ¡¼¤ß¤ó¤µ¤ó¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¼«¾Î¡ÖËèÆü¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÀéÍÕ¤Î¥é¡¼¥á¥óYouTuber¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Þ¡¼¤ß¤ó¤µ¤ó¤¬¡¢10Ç¯´Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤¿·ë²Ì¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¡ÛËèÆü¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ10Ç¯¡Ä¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é
¤Þ¡¼¤ß¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËèÆü¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤¿·ë²Ì¤¬¤³¤ì¡×¤ÈÃí¼á¤·¡¢10Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤Èº£¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥¢¥Ã¥×¡£¥é¡¼¥á¥ó¤òËèÆü¿©¤Ù¤ë¤ÈÂÀ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢"¥é¡¼¥á¥óYouTuber"¤Þ¡¼¤ß¤ó¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤ò10Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¤½¤Î¿©À¸³è¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö10Ç¯¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤³¤Îµ±¤¡Ä¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÎÏ¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö10Ç¯¥é¡¼¥á¥ó¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤é²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤È¡ÈåºÎï¤Ë¤Ê¤ë¡É¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¥Î¥ó¥«¥í¥ê¡¼¡©¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤â¹¥¤¡×¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ï·ò¹¯¿©¡×¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤ë¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¼¤ß¤ó¡×¡ÖÇØ»é¤Ï²½¾Ñ¿å¡×¡ÖÇØ»é¸ú¤¤¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¡¼¤ß¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤Æ1¿Í¥é¡¼¥á¥ó¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¡ÖÀéÍÕ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£2025Ç¯9·î¸½ºß¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï2.69Ëü¿Í¡£