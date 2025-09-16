オリエンタルラジオ藤森慎吾（42）が16日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。妻とのなれそめを明かした。

藤森は昨年5月、15歳年下の一般女性との結婚を発表した。MCの黒柳徹子（92）から「どうやって知り合ったの?そういう人と」と尋ねられ「知人の集まるお食事の場で知り合ったっていう感じだったんです。割と派手な、六本木のちょっとチャラめのパーティーだったんですけども」と告白した。

藤森はさらに「あんまりそれ、妻に『言うな』って言われてるんでアレですけども」と打ち明け「何度かお食事したりデートを重ねていくうちに『どうするの?』と向こうから問い詰められて。もじもじしていたら『40越えてまだ何か自分にチャンスがあるんじゃないか、もてると思っているんじゃないの?』とズバリ言い当てられまして。で『40すぎてジタバタしているおじさんはみっともないから、こんだけ私が思ってるんだから、もう覚悟を決めなさい』と」結婚に至る経緯を話した。

黒柳が「すごいしっかりしているね」と感心すると藤森は「そのあと『はい、よろしくお願いします』って結婚に至ったわけですね」と打ち明けた。