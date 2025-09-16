歯はこすらないときれいにならない！　口腔ケアの第一人者が教える、正しい歯の磨き方

口腔ケアの第一人者・菊谷武氏。豊富な診療経験をふまえ、認知症や寝たきりの予防にも役立つ「正しい口腔ケア」を、イラストと図解でやさしく解説した著書『最新版 図解 介護のための口腔ケア』より、「口から食べることの重要性」や「食べる機能の評価の仕方」から「口腔ケアの方法」「口腔機能向上トレーニング」まで、介護現場で働く人はもちろん、在宅で介護をしているご家族にも、だれも教えてくれないような、すぐに役立つ情報を紹介します。

歯はこすらないときれいにならない

口腔ケアの基本は歯磨きです。歯の表面についた汚れは歯垢とよばれる細菌の塊（バイオフィルムの一種）。非常に強い力で歯に付着しているので、歯ブラシで物理的にこすり落とさない限りとれません。放置すればむし歯や歯周病だけでなく、全身の病気になることも。また歯垢に唾液中のミネラル分が沈着して歯石ができると、専門的なクリーニングが必要に。健康のために毎日歯を磨きましょう。

口の中のどこが汚れやすいか？

口の中はすきまや死角だらけで、微生物には理想的な隠れ家。きちんとケアしなければすぐ汚れます。

■上あご（口蓋）

舌の力が衰えたり、口の中が乾燥していると、上あごに食べかすがくっつきやすくなる

■舌の上

老化や病気、薬の副作用などが原因で唾液の量が減ったり舌の力が低下すると、自浄作用が働かず、舌に汚れがつきやすい

■歯の表面

ちゃんと磨いているつもりでも、歯垢がとりきれていないことも。舌の力の低下や頰のマヒなどでも汚れやすくなる

■口腔前庭部

唇や頰と歯ぐきの間。マヒなどで口の機能が落ちている人では、食べかすなど汚れがたまりやすい

■歯間部

年をとると歯と歯の間、歯と歯ぐきの間にすきまができて、汚れがたまりやすい

歯の磨き方 「どうやって」と「どこを」がポイント

歯を磨くときは「どうやって磨くか」だけでなく「どこを磨くか」もポイントです。すなわち、隣に歯があるか、咬み合わせはあるかなどの「位置関係と咬み合わせ」、唇や頰のマヒ、パーキンソン病のような口の機能に問題が生じる病気はないかなどの「からだの機能」の２点に着目して、汚れやすいところを中心にすみずみまで磨くことが大切です。

なお、自立度が高い高齢者は歯も自分で磨くことが多いのですが、実際には磨き残しが多くみられるもの。本人の「磨いている」と客観的な「磨けている」は別ものです。やはり第三者による定期的なお口のチェックが望ましいといえます。

歯はいつ磨けばいいのか

細菌数測定器で１日の口の中の汚れを調べたところ、もっとも数が多かったのは朝起きた直後でした。

また、食事をすると口の運動が行われ、唾液などによる自浄作用が働くのでいったん細菌の数は減りますが、口腔ケアをしなければ再び増えてきます。基本的に歯磨きは食後すぐと寝る前に行い、飲みこむ機能が低下している人は食前にも歯磨きするとよいでしょう。

■口腔ケアの姿勢

〇）目線を合わせ、あごを引いてもらう

×）上から介助してはいけない

口腔ケアを介助する場合は、姿勢に注意します。上から介助されると、本人は下から見上げる形になり、あごが上がってしまいます。その結果、ケアで用いる洗浄剤や唾液を誤嚥してしまう危険性があります。介助者はからだを低くして目線を合わせ、あごを引き気味にしてもらいながらケアすることが大切です。

