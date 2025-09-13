無難な色より“このカラー”！【GU】40・50代が着映える♡「赤トップス」

ベーシックカラーばかり選んでしまって、なんだか最近コーデが地味に見える……。そんな大人世代にこそ試してみてほしいのが、【GU（ジーユー）】の「赤トップス」。顔まわりをパッと明るく見せてくれそうな色味で、40・50代の大人世代も取り入れやすそうなデザインが揃っています。今回は、着映えが狙えそうなトップスをピックアップ。スタッフさんのコーデもあわせてご紹介するので、ぜひ着こなしの参考にしてみて。

着こなし方が広がる2ピーストップス

【GU】「2ピースリブニットポロシャツ(ノースリーブ)」〈RED〉\3,990（税込）

襟付きのノースリーブニットトップスとカーディガンがセットになった、2ピーストップス。落ち着いた赤と程よいフィット感が上品な印象で、大人世代にも取り入れやすそうです。セットで着るのはもちろん、それぞれ単体でも着られるので一つ持っていると着こなしの幅が広がりそうです。黒いボタンがアクセントになっているのもポイント。秋コーデの主役として活躍してくれそうです。

赤の差し色がおしゃれポイント

ブラックとグレーでまとめたシックな装いに、赤のカーディガンを肩掛けしてアクセントに。赤色がワンポイントで入るだけで、コーデの華やかさがアップ。鮮やかな赤も肩掛けにすると目立ちすぎず、大人世代のコーディネートにも自然と馴染みそう。コーデに色を取り入れたいけど派手すぎるのは苦手、という人にもぴったりのスタイルです。

さらっと着るだけで映えるシンプルロンT

【GU】「ソフトシアークルーネック(長袖)T」〈RED〉\990（税込）

ほんのり透け感のあるロンTは、シンプルなデザインながらも鮮やかな赤がパッと目を引く一枚。クセのない形でカジュアルにもきれいめにも取り入れやすく、重ね着にも便利に使えそう。手に取りやすい価格なので、普段は赤を選ばないという人も気軽に挑戦できそうなのも嬉しいポイント。鮮やかな色を取り入れるだけで、いつものコーデがぐっと新鮮な印象になりそうです。

ベーシックスタイルも赤で新鮮に

赤のシアートップスとブラウンのパンツを合わせた、きれいめカジュアルスタイル。コンパクトなシルエットのトップスなので、程よいゆとりのあるタック入りパンツとも好相性。シンプルな定番アイテム同士の組み合わせも、赤を取り入れるだけでおしゃれな雰囲気に。いつものコーデに新鮮さを加えたいときにも頼れそうな一枚です。

writer：Natsumi.N