ホロライブ・さくらみこ、『マリカワールド』コラボ開催か？ スイッチ2当選ホロメン出そろい「当選マリカ、、、やるか、、、」
「ホロライブ」所属のVTuber・さくらみこさんが、9日までにエックスを更新。ホロメンたちが続々と「Nintendo Switch 2（以下、スイッチ2）」を手にしていることを受け、『マリオカート ワールド』コラボ開催を示唆するような投稿を行った。
【写真】『マリオカート ワールド』コラボ開催に期待高まるみこさんのポスト
みこさんは、「スイッチ2」抽選販売に落選した自身を含むホロメン12名と『マリオカート8 デラックス』（Nintendo Switch）を遊ぶ企画「第一回ホロライブ落選マリカ」を6月に開催。同時接続者数は7万人を超える盛況ぶりを見せた。
この伝説の企画から約3ヵ月。ホロメンたちは続々と「スイッチ2」を入手し、とあるユーザーの投稿によってついに12名全員が揃ったことが判明。これを知ったみこさんは「ナニィ！！！！！！ ついに揃った！！！ 当選マリカ、、、やるか、、」とコメントし、ファンの間で「当選マリカ大会」開催への期待が高まっている。
なお、AMAZONの招待販売に当選したものの、まだ「スイッチ2」が届いていない輪堂千速さんが「みこ先輩、、、おれ、、おれ、、26日まで届かねえ」と返信すると、みこさんは「ちはのが届いたらに決まってんだろ、、、」と温かい言葉を返していた。
引用：「さくらみこ」エックス（＠sakuramiko35）
