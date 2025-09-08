NTTドコモは、「ナショナル・バスケットボール・アソシエーション」（NBA）の試合などを視聴できる「NBA docomo」の提供を10月20日に開始する。

月額利用料は、ログインするdアカウントが「ドコモ MAX」もしくは「ドコモ ポイ活 MAX」を契約中の場合は無料。「ahamo」を契約中の場合は1078円、そのほかの料金プランやドコモの回線契約がない場合は2728円。

ログインするdアカウントが「ドコモ MAX」もしくは「ドコモ ポイ活 MAX」を契約中の場合、オリジナルグッズやアメリカで行われるNBA観戦チケットの抽選への参加といった、NBAに関連する「特別な体験」の特典も利用できる。

コンテンツはドコモが開発するオリジナルアプリから視聴できる。アプリは10月20日提供開始予定。アプリにdアカウントでログインすると無料コンテンツを利用でき、月額会員登録をするとNBAの試合を含むすべてのコンテンツが利用可能となる。

2025-2026シーズンから配信

コンテンツの配信開始は2025-2026シーズンから。2025-2026シーズンでは、「レギュラーシーズン」「プレイオフ」「カンファレンスファイナル」「NBAオールスター」の一部試合を、ドコモオリジナルの編成で毎週10試合から15試合、すべて日本語実況・解説付きで配信される。

「レギュラーシーズン」は、日本人選手が所属する「ロサンゼルス・レイカーズ」「シカゴ・ブルズ」と、昨年の優勝チームである「オクラホマシティ・サンダー」、日本国内で人気の「ゴールデンステイト・ウォリアーズ」などの試合を中心に編成。

さらに、世界が注目する開幕ゲーム2試合とクリスマスゲーム5試合、視聴者からの投票で選ばれたチームや対戦カードの試合も観戦できる。

また、来シーズン以降も、毎シーズンの「レギュラーシーズン」「プレイオフ」「カンファレンスファイナル」「NBA 2Kサマーリーグ」「NBAオールスター」の配信を予定しているほか、2026-2027シーズンからは2年ごとの「NBAファイナル」特別ライブ配信が実施される。

毎週のニュースを含むドコモオリジナル番組やダイジェスト動画、選手プロフィールなど、さまざまな情報やコンテンツも楽しめる。

サービス開始記念キャンペーン

「NBA docomo」の開始を記念して「チームNBA docomo ウェルカムキャンペーン」を実施する。10月19日までにキャンペーンサイトからエントリーすると、12月以降の「NBA docomo」配信で観たい「推しチーム」を選んで投票できる。

また、「チームNBA docomo ウェルカムキャンペーン」にエントリーし、10月20日から12月31日までの期間に「NBA docomo」の月額会員登録をすると、1000dポイント（期間・用途限定）が進呈される。