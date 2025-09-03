日清製粉ウェルナが大谷のHRに合わせて祝福投稿

【MLB】パイレーツ 9ー7 ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）

爆速弾から31分の即反応だった。ドジャース・大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場すると第2打席で7試合ぶりとなる46号ソロを放った。スポンサー企業も“豪華仕様”で祝福した。

大谷は3回の第2打席で自己最速となる打球速度120マイル（193.1キロ）の爆速弾を右翼席へ突き刺した。強烈なライナーに敵地は騒然となった。

大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは今季、大谷の本塁打数に応じてパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」の画像をX（旧ツイッター）に投稿している。もはやお馴染みの祝福となっている。

この日は午前8時32分に飛び出した46号から31分後の9時3分にSNSを更新。「弾丸ライナー！ 気づいたらスタンドインしてました 9月もこの調子で記録伸ばしてほしいです」とコメント。積み上がったパンケーキの頂上には生クリームとキャラメルポップコーンが添えられていた。（Full-Count編集部）