カーショーは初回に4点を失う立ち上がり

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）

レジェンドのまさかの姿だった。ドジャースのクレイトン・カーショー投手は2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に先発したが、初回に4安打2四球で4失点の大乱調。ファンからも心配の声があがっている。

ここまで18試合に先発し、9勝2敗、防御率3.43と安定した成績を残してきた37歳のベテラン左腕が初回に崩れた。初回に先頭のトリオロに二塁打を許すと、2四球で無死満塁のピンチ。続くファムの右前への当たりをT・ヘルナンデスが捕球できず、1死も取れずに2点の先制を許した。

さらにマッカチェンにも投手強襲の適時打を浴び、カナリオの犠飛で4点目を失った。その後、1死一、二塁のピンチが続いたが、なんとか併殺で切り抜けた。

8月は5戦5勝をマークしてた通算221勝、3026奪三振のレジェンド。まさかの投球内容に「どうした、カーショー」「どうしちまったんだカーショー」「カーショー制球に苦しんでる 早くも負けの予感」「初回からどした!?」「今日ダメか」「心配になってきた」「カーショーは打たれたと言うより、球の飛んだ先がいやらしいところばかりに落ちてるのよ」といった心配の声が相次いでいた。