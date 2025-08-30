「眠くなるとパパの一部と化し始める豆柴とゴールデンレトリバーたちがかわいすぎました…」



【写真】うつ伏せのパパにわんちゃん2匹と1歳の娘さんが…「ぎっしり」大集合（笑）

Xユーザーの豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおからさん（@uni_okara0725）が投稿した、ほっこりファミリーショットが話題になっています。



写っているのは、うつ伏せで眠るパパのもとに集まった1歳の娘さん、豆柴の「うに」くん（6歳・男の子）、そしてゴールデン・レトリバーの「おから」ちゃん（4歳・女の子）。娘さんはパパの背中に乗り、うにくんはパパの足の間にすっぽり収まって顔をうずめ、おからちゃんは寄り添うように眠っています。家族の幸せがぎゅっと詰まった光景に、4.6万件超の“いいね”が集まりました。このあと、どんな様子を見せたのでしょうか。投稿主であるママに詳しく伺いました。



パパのまわりに集まる“甘えん坊トリオ”

ーー撮影時の状況について教えてください。



「パパがおからとくつろいでいたら、1歳の娘がうらやましそうにウロウロしていました。そこへ、うにもパパの足の間に入ってきて、娘も『自分も一緒に！』という気持ちが高まったようで背中に突っ伏しました。みんなが同じようにくっついて寝ていたので、娘も真似したんだと思います。もともとパパにくっつくのが大好きな3人で、暑くてもそばにいたい甘えん坊なんです」



ーーこの光景を見た感想は？



「とても癒されました。本当はカメラを置いて、私（ママ）も一緒に寝たかったです」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「しばらくはそのまま寝ていましたが、暑くなったのかおからがクーラーの当たる位置に移動していました」



ーーふだんもパパと寝ることが多いのですか？



「寝室で一緒に眠る習慣はありません。ただ、ソファでのお昼寝や、旅先など犬がベッドに乗れる環境では、パパにもママにもくっついて寝ます」



ーー2匹の性格を教えてください。



「うには少しビビリでマイペース。おからは甘えん坊ですが、面倒見の良い性格です。娘はふたりを兄妹だと思っていて、よく真似をします。うにもおからも娘の面倒をよく見てくれます」



種族は異なるものの、家族として仲良く暮らすそのあたたかな光景に、多くの人からほっこりする声が寄せられました。



「いや、そこwwwww」

「なにこの癒やし空間」

「柴ちゃん…特等席ゲット」

「重そうだけどうらやましい」

「パパ大好きだなみんなかわいい」

「柴はそこでええんか…？ ベスポジ…」

「パパ、暑いだろうなぁ…幸せだろうなぁ」

「柴さんがジャストフィットしてて良き」

「ワンコだけかと思ったら赤ちゃんもいる、かわいい」

「みんなでパパの『あったかベッド』争奪戦してるみたい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）