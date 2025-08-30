パパのもとに大集合！ 1歳の娘さんを筆頭に、（上）おからちゃん、（足の間）うにくん（画像提供：豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおからさん）

「眠くなるとパパの一部と化し始める豆柴とゴールデンレトリバーたちがかわいすぎました…」

【写真】うつ伏せのパパにわんちゃん2匹と1歳の娘さんが…「ぎっしり」大集合（笑）

Xユーザーの豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおからさん（@uni_okara0725）が投稿した、ほっこりファミリーショットが話題になっています。

写っているのは、うつ伏せで眠るパパのもとに集まった1歳の娘さん、豆柴の「うに」くん（6歳・男の子）、そしてゴールデン・レトリバーの「おから」ちゃん（4歳・女の子）。娘さんはパパの背中に乗り、うにくんはパパの足の間にすっぽり収まって顔をうずめ、おからちゃんは寄り添うように眠っています。家族の幸せがぎゅっと詰まった光景に、4.6万件超の“いいね”が集まりました。このあと、どんな様子を見せたのでしょうか。投稿主であるママに詳しく伺いました。

 パパのまわりに集まる“甘えん坊トリオ”

ーー撮影時の状況について教えてください。

「パパがおからとくつろいでいたら、1歳の娘がうらやましそうにウロウロしていました。そこへ、うにもパパの足の間に入ってきて、娘も『自分も一緒に！』という気持ちが高まったようで背中に突っ伏しました。みんなが同じようにくっついて寝ていたので、娘も真似したんだと思います。もともとパパにくっつくのが大好きな3人で、暑くてもそばにいたい甘えん坊なんです」

ーーこの光景を見た感想は？

「とても癒されました。本当はカメラを置いて、私（ママ）も一緒に寝たかったです」

ーーこのあと、どうなりましたか。

「しばらくはそのまま寝ていましたが、暑くなったのかおからがクーラーの当たる位置に移動していました」

ーーふだんもパパと寝ることが多いのですか？

「寝室で一緒に眠る習慣はありません。ただ、ソファでのお昼寝や、旅先など犬がベッドに乗れる環境では、パパにもママにもくっついて寝ます」

ーー2匹の性格を教えてください。

「うには少しビビリでマイペース。おからは甘えん坊ですが、面倒見の良い性格です。娘はふたりを兄妹だと思っていて、よく真似をします。うにもおからも娘の面倒をよく見てくれます」

 種族は異なるものの、家族として仲良く暮らすそのあたたかな光景に、多くの人からほっこりする声が寄せられました。

