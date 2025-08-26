「貢献できず悔しい思いを…」世代別代表歴もあるG大阪の22歳DF、降格圏に沈む湘南へ育成型期限付き移籍！「自分の持てる力を最大限に発揮する」

「貢献できず悔しい思いを…」世代別代表歴もあるG大阪の22歳DF、降格圏に沈む湘南へ育成型期限付き移籍！「自分の持てる力を最大限に発揮する」