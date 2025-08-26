「貢献できず悔しい思いを…」世代別代表歴もあるG大阪の22歳DF、降格圏に沈む湘南へ育成型期限付き移籍！「自分の持てる力を最大限に発揮する」
湘南ベルマーレは８月26日、ガンバ大阪からDF中野伸哉を育成型期限付き移籍で獲得したと発表。レンタル期間は2026年１月31日までで、背番号は「47」に決まった。
現在22歳のDFは、21年にサガン鳥栖ユースから鳥栖のトップチームに昇格。その後、23年にG大阪にレンタルで加入し、翌年に完全移籍を果たした。今季はここまで、リーグ戦わずか７試合の出場で先発はなし。プレータイムは計23分に留まっていた。
再起を期す中野は、湘南の公式サイトを通じて、新天地での意気込みを以下のように述べる。
「今回、ガンバ大阪から加入することになりました。中野伸哉です。自分の持てる力を最大限に発揮し、チームの勝利に貢献できるよう精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします」
また、G大阪の公式サイトでは、次のようにメッセージを発信した。
「今回、湘南ベルマーレに育成型期限付き移籍することになりました。ガンバに来てからは、なかなかチームの勝利に貢献できず、悔しい思いをしてきました。もっと成長できるように、しっかり頑張ってきたいと思います」
これまでU-15年代から各世代の日本代表に選出されてきた中野。現在、Ｊ１で降格圏の18位に沈む湘南を救えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
