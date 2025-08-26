Photo: mio

2024年8月20日の記事を編集して再掲載しています。

“万が一”が来なかったら、美味しく食べちゃえばいい。

SNSで見かけてからずっと気になっていたのが、無印良品の「備蓄おやつ チョコようかん」。ここ最近地震に台風と不安を感じることが多く防災グッズを見直しているなか、この備蓄おやつを防災バッグに加えることにしました。

最長4年6カ月も持つ

このチョコようかんは、未開封の状態で最長4年6カ月も持つ長期保存おやつ。実際8月初旬に購入したところ賞味期限は2029年1月。4年5カ月も持ちます。

開封してみると、こんな感じでチョコようかんが5本。個包装なので、持ち出しやすさもバッチリです。防災バッグに箱ごと入れておく以外にも、数本だけ会社のデスクに入れておくとか、1本だけカバンに入れておくという備蓄もできそうです。

ショコラテリーヌのように濃厚な食感

食べてみると、ようかんよりはチョコ寄りな風味。ねっとりとしていてまるでショコラテリーヌのような食感です。それでいて、ようかんらしいあっさりとした後味で食べやすい。

「おやつ」と謳っているものの、1本197kcalとしっかりエネルギー源に。備蓄しておけば、非常時にも食料として頼もしい。

近日の防災意識の高まりで品薄状態

SNSで知名度の上がったこの「チョコようかん」ですが、近日は品薄続き。わたしは公式ネットストアの店舗在庫をチェックし、最寄りの店舗でゲットできました。

これから台風も多くなる時期なので、見つけたらゲットして備蓄してみては。試しに1本だけ、と思っても毎日食べたくなる美味しさですよ。

