【実話】「えーーーーー！いま？」車の運転中、発達障がいの息子が突然しゃべった！2歳11カ月、やっと出た「パフ」の言葉に母は涙【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→やっと出た初めての言葉！母親が驚き、涙した話を紹介
コミックエッセイ『自閉症育児奮闘記〜今できること』は、シングルマザーのまるさん(@shishishishimr)と、発達障がいと診断された幼い息子・リュウくんの日常を描いた作品だ。ただでさえ大変な初めての育児に加え、息子の成長への不安や戸惑い、悩みが描かれ共感を呼んでいる。また、そんな親の苦しみをよそに、ゆっくりと確かに成長していく息子の姿も微笑ましい。今回のストーリーは「リュウくんが初めてしゃべった」物語だ。
保育園の帰り、車の中でまるさんがバス停の前を通りかかる時に「ほらバスいるねー」といつものように話しかけた。するとリュウくんは…。ついに、2歳11カ月で初めての単語「パフ(＝バス)」を発したのだ。
初めての発語を聞いたときの驚きはやはり大きかったという。「すごくびっくりして、泣きながら叫んでしまいました。運転中だったので、まずは興奮を抑えながら運転して、家に帰ってから抱きしめて喜びました」と、当時の感動を語る。
「たくさん話しかけることが大事」というアドバイスに従って、いろいろな言葉を投げかけてみることにしたが、なかなか「パフ」の次の言葉は出てこない。しかし、半年後には念願の「ママ」という言葉をもらえた。やがて、大好きな電車の前でリュウくんがついにまさかの2語文を話すまでに。リュウくんの確かな成長ぶりに、心を揺さぶられる。
